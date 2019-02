Milano | uomo ucciso a colpi di pistola davanti al supermercato

Milano : uomo ferito alla testa da arma da fuoco in cantiere a Basiglio - è grave : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Un uomo è stato soccorso per una ferita da arma da fuoco alla testa a Basiglio, località Cascina Vione, intorno alle 7.30. Le sue condizioni, spiegano i sanitari, sono gravi: è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano

Milano. Simone Cristicchi in Manuale di volo per uomo al Manzoni : Simone Cristicchi sarà in scena con il suo “Manuale di volo per uomo” al Teatro Manzoni di Milano dal 25

Milano. Da oggi aperto l’infopoint Duomo e attivo il portale : Da lunedì prossimo, 25 febbraio, Milano cambia aria e accende la ZTL più grande d’Italia che delinea, all’interno del perimetro

Quando la pittura inventò l’uomo : Antonello da Messina a Milano : L'ignoto marinaio ci guarda e in quel suo sorriso enigmatico ci pare di cogliere una chiara somiglianza, che però resta indefinita, senza un soggetto preciso, come ha scritto Leonardo Sciascia: somiglia e basta. L'aneddoto può essere un modo per provare a entrare nella grande mostra che Palazzo Reale a Milano dedica ad Antonello da Messina, maestro universale del Rinascimento, con l'esposizione di oltre la metà delle sue opere arrivate fino a ...

Milano - fermato pirata strada che causò la morte di una ragazza - Il padre dell'uomo si era preso la colpa di tutto : E' stato fermato per omicidio stradale dai carabinieri di Melzo Manuel Inchingolo, l'uomo di 33 anni che la notte del 10 febbraio causò un incidente in cui morì una ragazza di 24 anni. Il sinistro, a ...

Milano : 39enne investito da un tram - l'uomo è in gravi condizioni : Questa mattina, alle 9:30 circa, a Milano, in corso di Porta Romana, un uomo di 39 anni originario dello Sri Lanka è stato investito mentre si trovava sulla banchina divisoria dedicata all'attesa dei tram, lontano dalle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'auto medica, le quali hanno soccorso l'uomo trasportandolo poi all'Ospedale Fatebenefratelli, inizialmente in codice giallo, ...

Milano : mons. Delpini ricorda don Giussani - lunedì messa in Duomo : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - lunedì prossimo, 11 febbraio, alle 21, nel Duomo di Milano, l'arcivescono mons. Mario Delpini presiederà una celebrazione eucaristica per ricordare il 14esimo anniversario della morte di don Luigi Giussani, avvenuta il 22 febbraio 2005. Nell'occasione sarà ricordato anch

Milano - flash mob in piazza Duomo contro la violenza sulle donne. FOTO : Milano, flash mob in piazza Duomo contro la violenza sulle donne. FOTO Organizzato dal movimento femminista "Non una di meno", arriva ad un mese esatto dalla festa del prossimo 8 marzo. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Uomo accoltellato in strada a Milano - la scena filmata dai passanti. FOTO : Uomo accoltellato in strada a Milano, la scena filmata dai passanti. FOTO E' accaduto all'angolo tra viale Farini e viale Stelvio, poco a nord rispetto al Cimitero Monumentale. Il ferito è di origine nordafricana, dopo l'aggressione è riuscito a raggiungere a piedi l'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni. Indaga la ...

