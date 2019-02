Milan | Galliani elogia Donnarumma | “E’ incredibile | vi racconto come andò”

Galliani su Donnarumma : “Gli auguro di restare al Milan per sempre” : Intervistato da Milannews.it, l’ex amministratore del Milan, Adriano Galliani, ha voluto fare il suo augurio a Gigio Donnarumma nel giorno del suo ventesimo compleanno. L’attuale CEO del Monza calcio ha augurato al giovane portiere di restare al Milan “forever” e ha parlato di come è stato portato al Milan. Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di Galliani: “Il mio ricordo risale a quando lo abbiamo ...

Milan - Piatek si allena sui colpi di testa - Galliani lo elogia : 'Mi ricorda Shevchenko' : Krzysztof Piatek è al Milan da nemmeno un mese, eppure ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi rossoneri. Il bomber polacco ha risollevato l'umore in casa Milan, portando entusiasmo e gol, quello che mancava quando Gonzalo Higuain vestiva la maglia del 'Diavolo'. L'attaccante ex Genoa si è presentato in punta di piedi, scegliendo la maglia numero 19 ma fin da subito ha mostrato quello che sa fare meglio: 'gonfiare la rete' ed esultare con la ...

Galliani : 'Al Monza con lo stesso entusiasmo del Milan - Kakà ha detto no. La telefonata con Ancelotti per Anastasio...' : Adriano Galliani , rientrato nel calcio dopo l'addio al Milan come amministratore delegato del Monza di Silvio Berlusconi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo progetto di riportare in alto il club brianzolo. ' Mi occupo del club con lo stesso entusiasmo che avevo al Milan . A gennaio abbiamo concluso 30 operazioni di mercato: 16 arrivi e 14 ...

Dal Milan al… Monza - Galliani è tornato a casa : “Kakà ha rifiutato la mia offerta. Ancelotti? L’ho chiamato e…” : L’amministratore delegato del Monza ha parlato della sua esperienza al Milan e del suo profondo legame con il club brianzolo Una vita trascorsa al Milan, una storia d’amore lunga 31 anni e terminata nell’aprile del 2017. Uno step necessario per tornare a casa, nel suo Monza, che lo aveva accolto fin da bambino prima dell’esperienza rossonera. LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ad del club ...

Nasce il Milan Club Montecitorio : Boschi e Galliani uniti dal tifo : Idem Roberto Rossini, pure lui pentastellato, marchigiano di Fano, prima legislatura, che si troverà a fianco di un Maurizio Lupi, veterano della politica, politicamente distante anni luce da lui ma ...

Galliani cuore rossonero : "Milan tornato in mano ai Milanisti - Piatek e Paquetà super" : Adriano Galliani è concentrato sul Monza, ma ha sempre il Milan nel cuore. " Il Milan è tornato in mano ai milanisti - ha spiegato a RMC Sport -. E' la squadra che si è rinforzata di più a gennaio in tutta Europa , ora ha tutto per competere in Champions". " Gattuso sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e Donnarumma è pazzesco ",...

Nasce il Milan Club Parlamento : Galliani e Scaroni all'inaugurazione. FOTO : La fede rossonera che unisce al di là di qualsiasi pensiero politico. Su iniziativa di Adriano Galliani , ex Amministratore delegato rossonero e senatore di Forza Italia, è stato fondato il Milan Club ...

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : Scaroni commenta così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Milan - Galliani : 'Piatek e Paquetà mi ricordano Sheva e Kakà' : TORINO - Oggi al Monza, ma per 31 anni anima e uomo-mercato del Milan , Adriano Galliani , che di acquisti eccellenti se ne intende, promuove la campagna acquisti di Leonardo : 'È stata la migliore di ...

Galliani presenta il Milan Club Parlamento : «Uniti dalla fede rossonera» : Anche se ormai la sua attività nel mondo del calcio si è spostata a Monza, Adriano Galliani non dimentica i colori rossoneri del Milan. Il senatore di Forza Italia, infatti, ha presentato nella giornata di oggi il “Milan Club Parlamento”, parlando così a palazzo Valdina: «E’ una cosa molto bella, ci sono gli esponenti di […] L'articolo Galliani presenta il Milan Club Parlamento: «Uniti dalla fede rossonera» è stato realizzato da ...

Ciò che la politica divide - il calcio… unisce! Nasce ‘Milan Club Parlamento’ - Galliani : “partiti uniti da fede rossonera” : Nasce ‘Milan Club Parlamento’, progetto che unisce politici di fede diversa ma con la comune passione per il Milan: Adriano Galliani presenta l’iniziativa con il presidente rossonero Paolo Scaroni “E’ una cosa molto bella, ci sono gli esponenti di tutti i partiti rappresentati alla Camera e al Senato. Siamo uniti dalla comune fede rossonera, qui non ci sono divisioni…”. Adriano Galliani, ex ad ...

Galliani : 'Ecco chi è la rivelazione di questo Milan' - : l'uomo che ha costruito i grandi successi del Milan , ma anche quello a cui i tifosi hanno addossato le maggiori colpe degli ultimi deludenti anni dell'epoca Berlusconi. Ora che la sua storia al ...

Da Galliani alla Boschi : nasce il Milan Club Parlamento : nasce il Milan Club Parlamento: sostituisce il Milan Club Montecitorio coinvolgendo deputati e senatori tra cui Galliani e la Boschi. L'articolo Da Galliani alla Boschi: nasce il Milan Club Parlamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nasce il Milan Club Parlamento - iniziativa dell’ex dirigente rossonero Galliani : Nelle ultime ore è nato il Milan Club Parlamento, su iniziativa di alcuni parlamentari, dal senatore di Forza Italia ed ex ad rossonero Adriano Galliani alla deputata del Pd Maria Elena Boschi e sostituisce il Milan Club Montecitorio, la prima riunione è prevista per la giornata di mercoledì 13 febbraio alle 13.30 alla Sala Cenacolo di Palazzo Valdina a Roma, presente anche il presidente del Milan Paolo Scaroni “che verra’ a ...