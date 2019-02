Maurizio Costanzo ai piedi di Maria De Filippi : "Cosa farei per lei ora". A 80 anni - confessione straziante : Maurizio Costanzo parla di matrimonio, amore e Maria. De Filippi, ovviamente. Tra due anni festeggerete le nozze d' argento. "Sinceramente? Non l'avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no", dice il popolare anchorman alla

Maurizio Costanzo : Per far politica non serve la patente. Salvini? Il miglior comunicatore. Il Pd? Deve ancora lavorare : "Mica bisogna avere il patentino per fare politica". Maurizio Costanzo non è spaventato nel vedere la gente comune in Parlamento: al contrario, è una tendenza che apprezza. Lo ha detto in un'intervista per La Verità, dove ha parlato di politica e comunicazione. E, ovviamente, della sua amata Maria De Filippi, con cui "in 25 anni non abbiamo mai litigato". Con i suoi programmi la gente comune è entrata in tv. Oggi quella stessa gente ha espugnato ...

Maurizio Costanzo bacchetta Pier Silvio : "Male la fiction - ma con Non Mentire ha invertito la rotta" : Canale 5, ultimamente, non è stata molto fortunata nella proposta di fiction, ma, con l' arrivo di Non Mentire, ancora in onda in questi giorni, ha collezionato un successo. Questa storia è scritta bene, ma principalmente è interpretata da due ottimi attori e cioè Alessandro Preziosi e Greta Scarano

Saverio Costanzo : moglie e madre - chi è il figlio di Maurizio : Saverio Costanzo: moglie e madre, chi è il figlio di Maurizio Chi è il regista Saverio Costanzo Saverio Costanzo, regista della serie tv L’amica geniale, ha un padre che occupa un posto importante nel mondo dello spettacolo. Lo sceneggiatore romano è infatti il figlio del giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Saverio è attualmente considerato uno dei registi e sceneggiatori più talentuosi del cinema italiano. L’ artista è ...

PiazzaPulita - ecco il segreto di Corrado Formigli : la rivelazione di Maurizio Costanzo : Continua su Canale5, la programmazione dell' Isola dei Famosi. In proposito abbiamo già scritto, ma vorremmo aggiungere che, col passare delle puntate, Alba Parietti ed Alda D' Eusanio hanno trovato una ragion d' essere commentando fatti e personaggi dell' Isola. La Parietti, d' altronde, come opini

L'isola dei famosi - Maurizio Costanzo incenerisce i naufraghi del reality : "Come li dovremmo chiamare" : Mi piace ricordare che, durante i cinque giorni di Sanremo, tutti gli altri canali televisivi giocano al risparmio con vecchi film o repliche di prodotti già trasmessi. Si distinguono, al contrario, i talk politici, come su La7 Otto e mezzo con Lilly Gruber, o anche Di martedì, con Giovanni Floris e

Sanremo 2019 - la verità di Maurizio Costanzo : "Ecco perché gli italiani lo guardano" : Ormai si può dire che Sanremo è il Santo protettore dell' Italia. Infatti, quando si celebra la canzone italiana, a Sanremo appunto, si mobilitano gli italiani e, quando va un po' meno bene dell' anno precedente, come in questo caso, la prima serata raccoglie 12 milioni di connazionali. È inutile di

Sanremo 2019 - Baglioni fa l'imitazione di Maurizio Costanzo : come se la ride alle sue spalle : Anche il rigido Claudio Baglioni a volte si scioglie. Ieri sera sull'Ariston, incalzato anche da Virginia Raffele, ha deliziato il pubblico con un divertente siparietto. Il direttore artistico, rammentando insieme a Virginia alcuni dei più famosi maestri d'orchestra di Sanremo, ha fatto il nome di D

Sanremo 2019 - diretta - i duetti della quarta serata : Baglioni imita Maurizio Costanzo. Ligabue a tutto rock : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si esibiscono insieme ad alcuni...