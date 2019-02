Mancini | Juve può rimontare l' Atletico

Mancini : "Juve - con l'Atletico ce la puoi fare. Icardi? Era il mio capitano - lo scelsi io all'Inter" : Il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini , ospite ieri in tarda serata a Tiki Taka ha affrontato diversi temi. Dal caso Icardi alle chance di rimonta della Juve in Champions al Milan di Gattuso per ...

Mancini : 'La Juve l'anno scorso ha fatto tre gol a Madrid e potrebbe farli anche stavolta' : L'attuale commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini , intervenuto nel corso della trasmissione di Canale 5 "Tiki Taka", ha fatto il punto sull'ottavo di ritorno di Champions League della Juve ntus e sulla Nazionale. L'intervistato ha esordito dicendo che la gara all'Allianz Stadium contro l'Atletico Madrid non sarà per nulla facile e di ciò ne sono consapevoli tutti, bianconeri compresi. Il punto a favore della Juve ntus è l'esperienza ...

Tiki Taka - parla Mancini : "La Juve può rimontare l'Atletico. La mia Nazionale crescerà" : Dalla Nazionale alla Juve ntus, passando per Simeone, il Milan di Gattuso e l'Inter di... Icardi. Ospite a Tiki Taka , Roberto Mancini ha parla to di tutto, senza filtri e con la consueta sincerità. A ...

Tonali - la Juve prepara il colpo E Mancini si muove per vederlo : Con il ritorno del campionato e il mercato invernale in pieno svolgimento , si chiuderà giovedì 31, , riprende la ridda di indiscrezioni, di voci, di «pissi pissi bao bao» su Sandro Tonali , il più ...

Mancini show : annuncia la convocazione di Quagliarella ed apre ad un clamoroso futuro alla Juventus : L’obiettivo di Roberto Mancini è quello di rilanciare l’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, adesso ha tutte le carte in regola per tornare vincente. L’impatto del nuovo Ct è stato molto importante, l’ex Inter dà importanti indicazioni anche per il futuro: “sono contento, penso di aver costruito un bel gruppo, una Nazionale speciale e divertente. Sulle tracce di quella delle notti ...