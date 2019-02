Manchester United | Pogba come Sansone? Per Cantona la sua ' forza' è nei capelli

Inter - il Manchester United pensa a Skriniar : in estate potrebbe esserci l'assalto : Anche quest'anno uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter e, soprattutto, più affidabili, è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Il giocatore è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato anche questo 15 milioni. Inizialmente c'era qualche perplessità sul costo dell'operazione, anche perché sembrava che i nerazzurri potessero acquistare un altro ...

Manchester United Liverpool - 'malocchio' a Old Trafford tra aglio e pioggia di infortuni : Da "Teatro dei sogni" a "Teatro degli incubi" in un pomeriggio, tra infortuni muscolari in serie e il giallo dell'aglio spruzzato alla vigilia di Manchester United-Liverpool . Sì, proprio sull'erba ...

Ronaldo-Manchester United - vero o falso? Tutta la verità in vista di giugno : RONALDO MANCHESTER United- Un accostamento di mercato nato nelle ultime ore, il quale starebbe spaventando i tifosi della Juventus in vista di giugno. Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare già i bianconeri e far ritorno in Inghilterra sponda United? vero o falso? Facile rispondere, tra l’altro con pochi dubbi e pochi giri di parole: tutto falso. Il […] More

Manchester United-Liverpool - stranezze a Old Trafford : sul campo si spruzza aglio : Manchester United-Liverpool : una partita che merita un campo perfetto. E così sarà, viste le cure maniacali che giornalmente i giardinieri di Old Trafford dedicano al terreno di gioco. Dietro l'...

Manchester United-Liverpool - le quote e i pronostici : tutto pronto per la sfida tra Manchester United e Liverpool, che domenica pomeriggio si ritrovano all'Old Trafford per il North-West Derby, un grande classico del calcio inglese. La formazione guidata ...

"Il Manchester United su Cristiano Ronaldo" : pronta offerta monstre? : Sarà stata la delusione per la sconfitta del Wanda, con tanto di mano aperta a cinque dita - tante quante le Champions League vinte in carriera - per provocare i tifosi dell'Atletico Madrid. Ma la notizia pubblicata dal giornale sportivo spagnolo Don Balon sul possibile addio alla Juve di Cristiano Ronaldo a fine anno, è arrivata poco tempo dopo il rovescio bianconero di mercoledì scorso.Cr7 via da Torino a campionato concluso e - si augurano i ...

Manchester United-Liverpool : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Manchester United-Liverpool: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Domenica 24 Febbraio alle ore 15:05 si gioca il match tra Manchester United e Liverpool. Valido per la 27esima giornata di Premier League, verrà disputato allo Stadio Old Trafford di Manchester. Testa a testa importante per le due squadre. United che deve vincere per evitare di essere sorpassato da Arsenal e Chelsea, uscendo così momentaneamente dalla zona europea. ...

Ronaldo-Manchester United - clamoroso dalla Spagna : assalto Reds : RONALDO MANCHESTER United- Secondo quanto riportato da “Don Balon“, il Manchester United starebbe pensando seriamente di riportare a caso Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, la compagine inglese potrebbe soffiare l’attaccante portoghese alla Juventus. Un affondo che potrebbe nascere già a cavallo dei prossimi mesi in vista della […] More

Pronostico Manchester United Vs Liverpool - Premier League 24-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Arsenal, Premier League 27^ Giornata, Domenica 24 Febbraio 2019 ore 15.05Manchester United / ARSENAL / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League metterà in scena una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per i destini del campionato. All’Old Trafford, Manchester United e Liverpool si giocano una fetta delle loro ambizioni; i Red Devils di Solskjaer, ...

Paris - Manchester United : storia della partita : ... Juan Mata, Ander Herrera , Spagna, Ángel Di María, Leandro Paredes e Sergio Romero, Marcos Rojo , Argentina, • Pogba, Areola, Kimpembe e Mbappé hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA 2018 con la ...

Manchester United - Dalot regala un nuovo bus alla squadra dove giocava da bambino : ... e pagato addirittura col primo stipendio ricevuto dal Manchester United : un evidente segno di gratitudine per le sue radici e per quel primo club che l'ha lanciato nel mondo del pallone. La sua ...

Manchester United - pronto rinnovo a cifre incredibili per De Gea : Il Manchester United sta attraversando un momento molto importante nonostante la sconfitta in Champions League contro il Psg, dopo l’esonero di Mourinho la squadra ha cambiato passo e la dirigenza pensa anche al futuro. Nel frattempo i Red Devils sono pronti a blindare David De Gea. Il portiere spagnolo è in scadenza nel 2020 e la volontà dell’estremo difensore è rimanere al Manchester United nonostante la tentazione Psg, ...

Fa Cup - il Manchester United continua a sorprendere : Chelsea ko e quarti di finale [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

FA Cup - Chelsea-Manchester United 0-2 : il risultato in diretta LIVE : Chelsea-Manchester United 0-2 LIVE 31' Herrera, 44' Pogba CHELSEA, 4-3-3, : Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard. All. Sarri ...