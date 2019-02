Maltempo Sicilia | sopralluogo dell’assessore Bandiera nel Siracusano

Maltempo - auto travolta e trascinata in mare in Sicilia : tre dispersi : Il Maltempo fa ancora paura nel sud del'Italia. Dopo i morti nel Lazio di ieri, oggi è la Sicilia a far temere che ci siano altre vittime. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i ...

Maltempo - tre dispersi in Sicilia | Il vento non dà tregua al Sud : treni in tilt : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).

Maltempo - dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo - auto travolta e trascinata in mare in Sicilia : tre dispersi : Il Maltempo fa ancora parura nel sud del'Italia. Dopo i 4 morti del Lazio di ieri, oggi è la Sicilia a far temere che ci siano altre vittime. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo Sicilia : domani scuole chiuse a Noto : domani lunedì 25 febbraio le scuole di ogni grado presenti sul territorio comunale e la sede del Cumo (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) resteranno chiuse per precauzione. Lo ha stabilito il sindaco Corrado Bonfanti con apposita ordinanza sindacale dopo la riunione con l’unità di crisi che ha coordinato le attività di messa in sicurezza del territorio. «Dopo una giornata molto impegnativa – spiega il sindaco Corrado Bonfanti ...

Maltempo : Sicilia flagellata dal forte vento - due feriti nel ragusano : Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove si sono registrati danni e difficoltà alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi, e dove due persone sono rimaste ferite. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica, invece, le raffiche di vento hanno ...

Maltempo - Sicilia Sud/Orientale devastata dal Ciclone : vento a 120km/h - danni e feriti [FOTO] : 1/30 ...

Maltempo dai Balcani - danni in Sicilia Orientale : è emergenza : danni Maltempo Sicilia Orientale, Cannata (FI): "Occorre istituire l'unità di crisi e avviare lo stato di emergenza". danni a Pachino e Portopalo.

Maltempo dai Balcani - danni in Sicilia Orientale : è emergenza : danni Maltempo Sicilia Orientale, Cannata (FI): "Occorre istituire l'unità di crisi e avviare lo stato di emergenza". danni a Pachino e Portopalo.

Maltempo Sicilia : numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione : Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per ...

Maltempo Sicilia : neve e vento nel Ragusano - cornicione crolla e ferisce 15enne : Danni e disagi per il forte vento nel Ragusano: si registra anche un ferito, un 15enne, che a Pozzallo è stato colpito dal crollo parziale di un cornicione dell’edificio adibito a stazione ferroviaria. Scoperchiata la stazione di servizio sulla Sampieri-Donnalucata, mentre ad Ispica si registrano danni ingenti alle colture, con serre ed aziende agricole distrutte dal vento. A Sampieri interrotta la fornitura d’acqua. A Ragusa ...

Maltempo Sicilia : devastanti mareggiate e venti fortissimi nel sud-est dell'Isola. Situazione critica a Marzamemi. : Forti venti di grecale continuano ad imperversare sullo Ionio. Raffiche particolarmente intense si stanno abbattendo sull'area sud-orientale della Sicilia, vale a dire fra le province di Siracusa e...