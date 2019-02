Maltempo Ragusa | 100 richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco FOTO

Maltempo Sicilia - prima conta dei danni : assenza di danni nel ragusano - “colpiti ortofrutta e pesca” : prima conta dei danni in Sicilia. A farla l’assessorato all’Agricoltura. Dai primi sopralluoghi effettuati nei territori di Siracusa, Pachino, Portopalo e Ispica risultano ingenti i danni alle serre e alle coltivazioni di ciliegino, nonche’ alle produzioni in pieno campo, con particolare riferimento a carciofi, ortaggi e patata novella, specialita’ precoce, che indubbiamente subira’ ritardi nella produzione e quindi ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Ragusa : Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì sta predisponendo ordinanza di chiusura delle scuole per domani. “domani scuole chiuse – spiega il sindaco Cassì – per consentire monitoraggio e interventi sulle vie di accesso nelle quali si sono evidenziati distacco di tegole, tettoie, lamiere e pannelli. A breve emetterò l’ordinanza“. Intanto ancora danni registrati sul territorio. A Modica, in via Gerratana, una tettoia ...

Maltempo : Sicilia flagellata dal forte vento - due feriti nel ragusano : Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove si sono registrati danni e difficoltà alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi, e dove due persone sono rimaste ferite. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica, invece, le raffiche di vento hanno ...

Maltempo Sicilia : neve e vento nel Ragusano - cornicione crolla e ferisce 15enne : Danni e disagi per il forte vento nel Ragusano: si registra anche un ferito, un 15enne, che a Pozzallo è stato colpito dal crollo parziale di un cornicione dell’edificio adibito a stazione ferroviaria. Scoperchiata la stazione di servizio sulla Sampieri-Donnalucata, mentre ad Ispica si registrano danni ingenti alle colture, con serre ed aziende agricole distrutte dal vento. A Sampieri interrotta la fornitura d’acqua. A Ragusa ...

Forte vento e Maltempo dai Balcani in Provincia di Ragusa : danni LE FOTO : Il Forte vento e il maltempo ha creato ingenti danni in Provincia di Ragusa. Ecco tutte le FOTO dei danni a Modica, Scicli, Vittoria, Scicli, Sampieri

Maltempo - fine settimana di caos in Sicilia : nel Ragusano e Palermitano situazione critica - interventi nel Siracusano : Il vento continua a sferzare la provincia di Ragusa. Sono stati 35 gli interventi dei volontari di Protezione Civile nel corso della notte e dalle prime ore del mattino nell’area urbana del capoluogo. Chiuse le ville e i giardini comunali, il Parco del Castello di Donnafugata e i cimiteri. A causa di alberi caduti, tettoie, tegole, recipienti e lamiere divelte, molte strade urbane sono state chiuse al transito. Il sindaco invita i ...

Danni Maltempo Ragusa - chiuse molte strade : alberi caduti e tettoie divelte : Ancora Maltempo e vento forte a Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì, ha seguito di alberi caduti e tettoie spazzate via dal vento ha chiuso molte strade

Maltempo - la NEVE ammanta di bianco la Sicilia più genuina tra Catania - Ragusa e Siracusa : Iblei sommersi. ALLARME “Uragano” nella notte [GALLERY] : 1/41 Buccheri ...

Maltempo Sicilia - nevica nel Ragusano : venti in aumento e mare in burrasca : Maltempo in Sicilia, interessata da forte vento e abbassamento delle temperature. nevica sull’altipiano Ragusano – Comiso, Chiaramonte, Giarratana – e nel capoluogo. Dalle 14 dopo una mattinata di sole e temperature miti, intensa nevicata a Ragusa dove il primo cittadino Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, invitando a prestare massima attenzione agli spostamenti dentro e ...

Meteo Ragusa - le previsioni di oggi : atteso Maltempo e neve : Attivato a Ragusa il presidio territoriale di Protezione Civile per previsioni Meteo avverse dal pomeriggio di oggi 23 febbraio. neve a quota bassa.

Maltempo - temporali e freddo dai Balcani : attesa neve a Ragusa : Pioggia, freddo e Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo. temporali e neve a quota bassa anche a Ragusa