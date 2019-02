Maltempo : onda trascina 3 ragazzi in mare nel catanese - continuano le ricerche : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

Maltempo Catania - dispersi tre giovani : “La loro auto travolta da un’onda” : Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, nel Catanese. I tre giovani sarebbero stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare.Continua a leggere

Maltempo - nave rischia di affondare a Gaeta : salvati 2 diportisti : La Guardia costiera di Gaeta (Latina) ha tratto in salvo due diportisti a un miglio da Scauri a bordo di una nave che stava per affondare a causa del Maltempo. Il soccorso si è svolto in condizioni di mare mosso e vento a 60 nodi. I due sono stati affidati alle cure del 118. L'articolo Maltempo, nave rischia di affondare a Gaeta: salvati 2 diportisti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ondata di freddo dalla Russia : torna l'inverno al Centro-Sud : torna il Maltempo al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime: 3 morti nel Lazio. L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : Allerta gelo emesso dall'aeronautica militare dalle prime ore di sabato e per almeno 24 ore. Pioggia in arrivo al Sud, in Sicilia e sulla costra adriatica. Neve sull'appennino meridionale

Ondata di Maltempo in Perù : 39 morti e 14 feriti per frane e temporali : L’Ondata di maltempo che da mesi sta flagellando il Perù finora ha provocato la morte di 39 persone. Sono almeno 14 i feriti, mentre gravi danni si registrano alle infrastrutture e alle case di quasi 9mila persone, secondo quanto riporta il quotidiano economico peruviano “La Industria”. Il giornale cita gli ultimi dati forniti dall’Istituto nazionale di difesa civile. Importanti perdite anche in termini di boschi, ...