Maltempo | oggi scuole chiuse a Noto

Meteo oggi : goccia fredda al Centro Sud - Maltempo e nevicate : Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un'insidiosa goccia fredda proveniente dal Balcani irromperà sulle regioni del Centro Sud apportando una recrudescenza del maltempo e fenomeni di...

Maltempo : oggi a Roma già 190 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di stamane i vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato 190 interventi; altri 200 sono in attesa. Nel 75 per cento dei casi la causa e’ il forte vento che continua a battere la capitale; il resto per soccorso ordinario. Le squadre operative hanno effettuato interventi per alberi e rami pericolanti, pali telefonici e antenne , verifiche strutturali per coperture di stabili e terrazzi: si segnalano anche incendi di ...

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...

Maltempo - continua l’allerta al Centro Sud con pioggia e vento forte : le regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia per oggi, domenica 24 febbraio. Ma venti forti e mareggiate sono attesi anche in altre regioni del Centro Sud, come Toscana, Lazio e Campania. Più soleggiato il tempo al Nord. Temperature in ribasso anche all'inizio della prossima settimana.continua a leggere

Maltempo Argentina - apocalittica tempesta di grandine su Córdoba : cadono “sassi” dal cielo. Venti di oltre 100km/h e pioggia intensa su La Plata [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...

Maltempo - crolla impalcatura nel Foggiano : nessun ferito : Il forte vento di tramontana che dalla notte scorsa sta soffiando sul Gargano, con raffiche oltre i 70 chilometri orari, ha fatto crollare a Vieste, in località Marina piccola, una impalcatura realizzata sulla parte sovrastante l’ufficio di informazioni turistiche (Iat) e realizzata per lavori di demolizione e ricostruzione di un appartamento a ridosso dello stesso antico edificio. Non ci sono feriti. Il crollo e’ avvenuto poco dopo ...

Maltempo : crolla impalcatura nel Foggiano : ANSA, - VIESTE, FOGGIA,, 23 FEB - Il forte vento di tramontana che dalla notte scorsa sta soffiando sul Gargano, con raffiche oltre i 70 chilometri orari, ha fatto crollare a Vieste, in località ...

Maltempo in Sicilia : pioggia - vento di burrasca e freddo. Morti e feriti in Italia : Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali e la Sicilia. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al ...

Meteo Ragusa - le previsioni di oggi : atteso Maltempo e neve : Attivato a Ragusa il presidio territoriale di Protezione Civile per previsioni Meteo avverse dal pomeriggio di oggi 23 febbraio. neve a quota bassa.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : a Napoli scuole chiuse per Maltempo - 22 febbraio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. A Napoli scuole chiuse per maltempo, le previsioni meteo parlano anche di forte vento , 22 febbraio 2019,

Enna - Maltempo e neve a Troina : oggi scuole chiuse : A causa della neve, oggi a Troina sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compreso l’asilo nido. La decisione, presa in via precauzionale, è stata adottata a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose delle prime ore di questa mattina, e disposta da un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia. L'articolo Enna, maltempo e neve a Troina: oggi scuole chiuse sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo con pioggia e nevicate in collina - ma domani torna il sole e il gelo : Giornata all'insegna del Maltempo con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Una veloce perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione attualmente sui Balcani continuerà a ...

Meteo - torna il Maltempo : due giorni di pioggia e neve sull’Italia : Un veloce passaggio perturbato a partire da oggi porterà una fase di maltempo specie al Centro Nord con piogge sparse su Liguria, Toscana e nevicate abbondanti sulle Alpi. Lunedì il fronte perturbato si sposterà dapprima al Cento e poi anche al Sud portando rovesci in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, Calabria.Continua a leggere

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...