Maltempo | nevica nel Potentino | traffico rallentato

Meteo oggi : goccia fredda al Centro Sud - Maltempo e nevicate : Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un'insidiosa goccia fredda proveniente dal Balcani irromperà sulle regioni del Centro Sud apportando una recrudescenza del maltempo e fenomeni di...

Maltempo Sicilia - nevica nel Ragusano : venti in aumento e mare in burrasca : Maltempo in Sicilia, interessata da forte vento e abbassamento delle temperature. nevica sull’altipiano Ragusano – Comiso, Chiaramonte, Giarratana – e nel capoluogo. Dalle 14 dopo una mattinata di sole e temperature miti, intensa nevicata a Ragusa dove il primo cittadino Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, invitando a prestare massima attenzione agli spostamenti dentro e ...

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...

Maltempo : ondata di freddo al centro-sud e nevicate durante il fine settimana : Il freddo inverno sembra non voler abbandonare l’Italia e la primavera sembra essere ancora piuttosto lontana, specialmente nelle regioni del centro sud che questo weekend del 23 e 24 febbraio saranno colpite da un’ondata di freddo e Maltempo con nevicate sparse, soprattutto nel versante adriatico ma anche in pianura. Gli esperti del meteo sottolineano che dalla prossima settimana le temperature dovrebbero risalire sensibilmente e le condizioni ...

Maltempo - Astral Infomobilità : “Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla SS509” : “Attivi mezzi spargisale di Astral spa sulle strade regionali 666 di Sora, 509 di Forca d’Acero, 627 della Vandra. Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla 509“: lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral Infomobilità: “Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla SS509” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo con pioggia e nevicate in collina - ma domani torna il sole e il gelo : Giornata all'insegna del Maltempo con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Una veloce perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione attualmente sui Balcani continuerà a ...

Maltempo : nevica a Garmisch - cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo : nevica su Garmisch-Partenkirchen: organizzatori e federazione internazionale sono stati costretti a cancellare lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo in programma questa mattina nella località tedesca. Nella giornata di ieri era stata annullata la discesa libera maschile. L'articolo Maltempo: nevica a Garmisch, cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - in Alto Adige continua a nevicare : disagi alla viabilità : Era da alcuni anni che in un solo giorno non nevicava cosi’ copiosamente in tutto il Trentino Alto Adige. L’annunciata maxi nevicata non si e’ fatta attendere e nel corso della giornata ha causato disagi alla viabilita’. La situazione piu’ critica si sta verificando sulla corsia verso nord dell’autostrada A22 del Brennero dove causa alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati la coda tra Fortezza e Vipiteno ha ...

Maltempo - Viabilità Italia : da questa sera gelicidio e nevicate al Nord : Viabilità Italia è riunita allo scopo di monitorare la rete autostradale, soprattutto del Nord Italia, rispetto ai fenomeni di precipitazioni nevose e di gelicidio attesi anche in quote di pianura. Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, dalla serata di oggi, venerdì 1 febbraio, l’aumento delle temperature in quota sulle regioni del Nord unito a valori ancora prossimi allo zero in pianura, favorirà il ...

Nevica su Milano e Torino - ma il Maltempo dei giorni della merla nel weekend finirà : Milano , Torino e molte altre città e comuni del nord-ovest si sono svegliate - come previsto dal meteo delle scorse ore - sotto la neve. Le Nevicate arrivano al termine dei 'giorni della merla', ...

Maltempo Veneto : previste forti nevicate nel bellunese : Due giorni di nevicate intense, a partire dalla serata di oggi, secondo le previsioni dell’agenzia regionale Arpav sono attese nel bellunese: la circostanza ha indotto la prefettura a convocare il Comitato operativo viabilita’ al fine di prevenire possibili complicazioni sulle vie di circolazione ordinarie. Si e’ stabilito, in particolare, di procedere sin dalle prime ore di domani e per tutta la durata dell’evento ...

Maltempo : Veneto - confermato stato attenzione per nevicate in montagna : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - Sul territorio regionale sono previste tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio copiose nevicate sulle zone montane, soprattutto in quota. Inizialmente la neve arriverà fino ai fondovalle prealpini, dove fino alla mattinata di venerdì si potranno avere accumuli al suolo varia

Protezione Civile : allerta per forte Maltempo e abbondanti nevicate domani al centro-nord : Una perturbazione nord-atlantica porterà nella giornata di domani diffuso e forte maltempo al centro-nord, con nevicate che nella prima parte del giorno interesseranno anche le zone pianeggianti del...