Maltempo Campania | niente scuole chiuse domani a Pozzuoli

A seguito dei danni provocati dal Maltempo, prosegue il monitoraggio della Protezione civile della Regione Campania: alla Sala operativa non sono giunte particolari segnalazioni. Le situazioni più critiche a Giugliano per la caduta alberi: sono in corso interventi da parte della Sma con il coordinamento della struttura regionale di Protezione civile.

Stop anche domani per le scuole e i parchi di Napoli, dopo la chiusura di ieri: lo ha deciso il comitato operativo, presieduto dal sindaco Luigi de Magistris, riunito in permanenza da circa 48 ore per affrontare l'emergenza Maltempo. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedi' servira' per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici.

Il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Vincenzo Figliolia ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani, lunedì 25 Febbraio, la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. La decisione è maturata in seguito agli eventi meteorologici straordinari di ieri, sabato 23. La chiusura, spiegano dal Comune di Pozzuoli, "si rende necessaria per eseguire dei ...

Potrebbe essere stato il freddo una delle cause del malore che ha ucciso Renata Hamera, 48 anni, di origine polacca, una clochard ritrovata cadavere la notte scorsa in uno dei giardinetti del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme (Ischia), struttura fatiscente e abbandonata da anni. Sul corpo della donna sara' eseguita l'autopsia: presentava una ferita alla testa, che potrebbe essere stata causata da una caduta in seguito ...

Maltempo : 3 morti nel Lazio - forti disagi in Campania - mercantile incagliato a Bari : Dopo un breve assaggio di primavera, l'inverno è tornato. Più forte di prima. Da stamattina, una forte perturbazione sta flagellando il centro sud: forte vento, gelo e neve stanno creando non pochi danni e disagi. Nel frusinate un muro è caduto uccidendo 2 persone, mentre a Guidonia un uomo è deceduto dopo che un albero ha colpito la sua auto. A Bari, invece, un mercantile battente bandiera turca si è incagliato. Tre morti nel Lazio Tra le ...

Un albero si è abbattuto su un' auto in sosta, a causa del forte vento, in via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. L' auto in sosta è rimasta danneggiata. Non ci sono feriti.

Spettacolo insolito a Ercolano (Napoli): fiocchi di neve a bassa quota e in prossimità del mare. Il fenomeno è accompagnato da forti raffiche di vento e temperature gelide. A Portici (Napoli) sono chiusi tutti i parchi e il cimitero comunale. Oggi niente lezioni a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.

A causa del forte vento un albero è caduto su un'auto a bordo della quale viaggiavano madre e figlio, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Sul posto i carabinieri e il 118. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il figlio ha riportato solo lievi escoriazioni. Maltempo e vento forte: calo delle temperature e neve al centro/sud, il punto della situazione

A causa delle avverse condizioni meteo nel Salernitano alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi, 23 Febbraio 2019: niente lezioni a Cava de' Tirreni e a Pellezzano, qui principalmente per causa neve.

A causa delle forti raffiche di vento che sferzano dalla notte il Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Garantite solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli da una motonave "Medmar". Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli a Ischia. Fermi gli aliscafi e le navi della compagnia Caremar.

Maltempo Campania : a Napoli disposta la chiusura di scuole - parchi e cimiteri : L’Amministrazione comunale di Napoli ha emesso ieri un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La cittadinanza è invitata a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte le ...

Maltempo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli - Benevento e nell’area Vesuviana : domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli e a Benevento a causa del Maltempo. Lo hanno deciso i rispettivi Sindaci in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il Cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per ...

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...

