Mai più complicate password | FIDO2 permette di accedere ad alcune applicazioni con

Mai più complicate password : FIDO2 permette di accedere ad alcune applicazione con l’impronta digitale : Ottima notizia per tutti i consumatori in possesso di uno smartphone dotato di Android 7.0 o versioni successive: da oggi, sarà possibile effettuare l’accesso a diversi servizi utilizzando l’impronta digitale o un PIN. FIDO Alliance, fondata nel 2013 a Mountain View, ha appena sviluppato un nuovo standard chiamato FIDO2. Grazie a questa API, gli utenti con […] L'articolo Mai più complicate password: FIDO2 permette di accedere ...

Ora o Mai più - brutale sfogo di Marcella Bella contro Red Canzian : distrutto con 2 parole : Appena si sono spente le luci di Ora o mai più , sabato 23 febbraio su Raiuno, Marcella Bella si è sfogata sui social. "Ieri sera mi sembrava di essere in una trasmissione trash', ha detto la cantante,...

Ora o Mai più - brutale sfogo di Marcella Bella contro Red Canzian : distrutto con 2 parole : Appena si sono spente le luci di Ora o mai più, sabato 23 febbraio su Raiuno, Marcella Bella si è sfogata sui social. “Ieri sera mi sembrava di essere in una trasmissione trash", ha detto la cantante, sorella di Gianni Bella, "dove si urlano le cose brutte in faccia", ha detto, "ma io ho criticato s

Claudio Bisio dichiara : 'Mai più a Sanremo - sui social mi danno del comunista' : Si chiama 'Festival di Saremo", è il concorso più importante della canzone italiana, ma di fatto è molto altro. A confermarlo, stavolta, è Claudio Bisio reduce da un'edizione ricca, come al solito di polemiche derivanti da chiavi di lettura politiche. L'attore e conduttore televisivo ha manifestato a chiare lettere l'intenzione di non ripetere più l'esperienza sanremese, alla luce di un clima che non poteva essere certo paragonato a quello ...

Marcella Bella vs Ora o Mai più : «Agli autori interessava che ci scanassimo per avere più audience. Orietta Berti? Invidiosa e iena» : Marcella Bella Parole che pesano, quelle scritte sui social da Marcella Bella contro Ora o Mai Più. La cantante, già durante la puntata di sabato, aveva avuto da ridire con gli autori per aver mostrato un filmato delle sue prove e con i colleghi per i voti assegnati alla sua allieva. Se qualcuno ha pensato che il suo sfogo fosse ormai acqua passata si sbaglia di grosso. Anzi, la maestra, nel rispondere ad alcuni commenti su Instagram, si lascia ...

Marcella Bella contro tutti. La produzione di Ora o Mai Più? “Mi ha tirato una coltellatina. Orietta Berti invidiosa e iena. Canzian? Maleducato” : Una Marcella Bella così scatenata non si era mai vista in tanti anni di carriera. Solitamente sempre sorridente ed elegante, la cantante di Montagne Verdi ha deciso di tirare fuori gli artigli per graffiare forte. Solo nella scorsa puntata di Ora o Mai Più la coach se l’è presa, in ordine: con la produzione, rea di aver mostrato (a suo dire senza consenso) un filmato proveniente dalle prove in cui lamentava il poco spazio assegnatole per ...

Claudio Bisio : “Sanremo? Mai più. Clima pesante e faticoso. Dietro le quinte c’era timore per ogni cosa” : “Mai più a Sanremo, l’ho promesso a mia moglie“, Claudio Bisio due settimane dopo la fine della 69°edizione del Festival si sfoga in una lunga intervista al quotidiano La Repubblica: “Non parlerei di pressioni o censura, ma proprio di Clima Rai: pesante, faticoso. Dietro le quinte c’era timore per ogni cosa”, ha aggiunto l’attore confermando le voci riportate nei giorni della kermesse da diversi organi di ...

Claudio Bisio - Mai più Sanremo : 'In Rai clima pesante - sui social mi chiamano sporco comunista' : Mai più Sanremo per Claudio Bisio: dopo l'esperienza al Festival con Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, l'attore in un'intervista a Repubblica parla di quanto ha visto e vissuto, e assicura che non ...

Claudio Bisio - Mai più Sanremo : «In Rai clima pesante. Sui social mi chiamano 'sporco comunista'» : Mai più Sanremo per Claudio Bisio: dopo l'esperienza al Festival con Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, l'attore in un'intervista...

Claudio Bisio/ 'Sanremo? Mai più. In Rai c'è timore per ogni cosa' : Claudio Bisio dice no a ad una nuova esperienza sul palco del Festival di Sanremo: 'mai più. In Rai c'è il timore per tutto', svela l'attore-conduttore.

Ora o Mai più - Marcella Bella vs il suo fuorionda : «E’ disonesto. Non avevo la luce in faccia - è stato anche un danno visivo». E poi si scontra con Red Canzian – Video : Marcella Bella La quinta puntata di Ora o Mai Più non è stata caratterizzata solo dalla bagarre tra Donatella Rettore e Donatella Milani, ma anche da una serie di polemiche che ha visto protagonista Marcella Bella. Il tutto nasce quando, durante la clip di presentazione del duetto tra la maestra e Silvia Salemi, viene mandato un fuorionda in cui la prima si lamenta con il maestro Leonardo de Amicis per il troppo poco spazio datole nel duetto ed ...

Ora o Mai più - Rettore vs Milani : «Non sai cantare. Stai usurpando il posto di altri». Vanoni : «Basta. Sembra Uomini e Donne» – Classifica della quinta puntata : Amadeus e Donatella Milani Nuovo atto dell’eterno duello tra Donatella Rettore e Donatella Milani. Durante la quinta puntata di Ora o Mai Più, si torna a parlare della lite avvenuta la settimana scorsa e mentre l’allieva si professa pentita per alcune sue uscite infelici, come ribadito anche a Vieni da me, Rettore non ne vuole sapere: “Ed è per questo che tu sei andata in tutte le trasmissioni a dire questa cosa, no?”. La ...

Claudio Bisio a Repubblica : "Mai più Sanremo. In Rai clima troppo pesante" : Son passate ben due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2019, eppure non si è ancora finito di scriverne e di parlarne. Stavolta è Claudio Bisio a scatenare nuove 'polemiche', con una lunga intervista rilasciata a Repubblica nella quale dice "mai più a Sanremo" perché "in Rai il clima è pesante". Un 'no' categorico, quindi, ad un possibile 'Bisio bis', come spiegato anche alla giornalista di Repubblica che lui stesso ...

Bisio : "Mai più a Sanremo" : Certo, è cambiato anche il mondo, si è incattivito. Sui social mi dicono cose come 'sporco comunista'". Sul fatto che Loredana Bertè da Fazio ha detto che il premio promesso nella finale se l'è ...