Mafia Capitale | cala la mannaia su Gianni Alemanno | condannato a sei anni di carcere

Gianni Alemanno condannato a 6 anni per Mafia capitale : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma.Alemanno si professa innocente e annuncia il ricorso in appello: "Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l'ho detto ...

Procura Roma : Alemanno uomo politico riferimento di Mafia Capitale - Romait - : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, imputato per corruzione e finanziamento illecito in uno de filoni dell'inchiesta su Mondo di mezzo. Secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 l'ex cittadino avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. Pm Tescaroli: Alemanno uomo ...

"Gianni Alemanno era l'uomo politico di riferimento di Mafia Capitale" - procura chiede condanna a cinque anni : La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Pesantissima l'accusa: secondo i magistrati Alemanno era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 -12 giugno 2013 (e ...

Dopo "Mafia Capitale" e gli Spada di Ostia arresti anche a Viterbo : 13 in manette : Il clan viterbese teneva in pugno l'economia locale controllando negozi per la vendita di preziosi usati, 'Compro oro',, locali notturni, ditte di trasloco ed altre attività delittuose come i ...

Napoli capitale della Mafia - prima querela contro Celentano e Canale 5 : Con il risarcimento danni e con i loro soldi, si spera accompagnati da scuse e pentimento quanto prima visto che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, si potranno realizzare tanti spettacoli ...

Napoli capitale della Mafia - l'ira di de Magistris : «Deluso da Celentano» : «È propria brutta la fotografia, l'idea che Napoli nel 2068 sia vinta dalla mafia. Questo non solo non accadrà, ma è un'immagine davvero brutta per una città...