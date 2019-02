Lombardia | smog | revocate limitazioni a Brescia | Mantova | Monza e Varese

Smog Lombardia : polveri sottili sotto la soglia in tutta la regione : Arpa regionale rende noto che ieri i livelli di PM10 in Lombardia sono rimasti ieri sotto la soglia di 50 microgrammi per metro cubo in tutta la regione. Oggi sono ancora in vigore le misure temporanee antiSmog di primo livello, scattate a causa del prolungato sforamento dei limiti nei giorni precedenti. L'articolo Smog Lombardia: polveri sottili sotto la soglia in tutta la regione sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Lombardia : “Dal Governo servono risorse ulteriori” : Incontro questa mattina a Roma tra le Regioni del Bacino Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) insieme ai tecnici del Ministero dell’Ambiente per fare il punto sugli avanzamenti dell’accordo per combattere le emissioni nocive in atmosfera. La Regione Lombardia ha sottolineato che servono piu’ risorse da parte del Governo e, in una nota, ha spiegato come il tavolo di lavoro, coordinato dalla stessa Lombardia, ha ...

Smog - è emergenza stop ai diesel Euro 4 in molti comuni di Piemonte - Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : TORNA l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da oggi, martedì, e fino a giovedì ...

Smog Lombardia : domani convocato tavolo sulla qualità dell’aria : domani, martedì 19 febbraio, è convocata a Palazzo Lombardia la cabina di regia Aria nella sessione dedicata alla Città Metropolitana di Milano. All’ordine del giorno, l’analisi dell’andamento della qualità dell’aria e le azioni di contrasto all’inquinamento atmosferico. Il tavolo, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà a porte chiuse e tratterà la possibilità di armonizzazione di divieti e deroghe in relazione ...

Lombardia - al via le misure antismog : limitazioni al traffico e all'uso dei riscaldamenti : Un weekend preoccupante sul fronte dell'inquinamento quello appena trascorso in Lombardia . Negli ultimi giorni la concentrazione di Pm10 , valore con cui si calcola il grado di smog nell'aria, ha ...

Smog - allarme Pianura Padana : blocco ai diesel in Lombardia - Veneto e anche in Toscana : Torna l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da domani e...

Smog in aumento - da martedì blocco dei mezzi inquinanti in Lombardia. Primi test per Area B|Le regole : Dopo un weekend con concentrazioni di Pm10 ampiamente sopra la soglia di guardia, scattano le misure temporanee antiSmog di primo livello. Da lunedì 25 accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato

Smog Lombardia : da domani stop alle misure temporanee di 1° livello in 4 province : Da domani, 14 febbraio, sono revocate le misure temporanee di primo livello nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (Comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). Il rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo anche nella giornata di ieri comporta la revoca delle disposizioni previste dopo i giorni consecutivi di superamento. L'articolo Smog Lombardia: da domani stop alle misure ...

Smog Lombardia : da domani misure temporanee di 1° livello in 4 province : Da domani saranno attivate misure temporanee di primo livello nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). La decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 6 giorni consecutivi a Pavia, Lodi e Cremona e per 4 a Mantova e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Nella parte centro-occidentale del territorio ...

In Lombardia da prossimo inverno 'scatole nere' antismog su auto : Milano, 5 feb., askanews, - In Lombardia dalla prossima stagione invernale saranno installate sulle auto le prime 'scatole nere', simili a quelle che già installano diverse compagnie assicurative, per ...

Smog Lombardia : nel 2020 scatola nera per conoscere i Km percorsi : Il futuro della Lombardia è Smog-free e per farlo bisognerà prima indagare sui Km percorsi: nasce così il progetto “Move in”. Grazie ad una ‘scatola nera’, simile a quella che già installano diverse compagnie assicurative, sarà infatti possibile conoscere i reali valori di percorrenza di un mezzo utilizzando un’infrastruttura tecnologica innovativa che non si basa soltanto sulla categoria dei veicoli, ma anche sulla ...

Smog Lombardia : domani nessun blocco - “l’aria migliora” : “domani, martedì 29 gennaio, in tutta le province della Lombardia non scatteranno le misure temporanee di primo livello”. Lo comunica una nota della direzione generale Ambiente e clima della Regione Lombardia, precisando che “il bollettino meteo di Arpa Lombardia riporta condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per oggi e ancora favorevoli per domani”. L'articolo Smog Lombardia: domani nessun blocco, ...

Smog : Cattaneo - 'Lombardia rispetta limiti - polveri sottili -34%' (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il biossido di azoto (generato prevalentemente da impianti di riscaldamento, traffico e attività industriali) il limite relativo al numero massimo di ore di superamento è stato rispettato per il terzo anno consecutivo su tutto il territorio regionale. Il limite sull

Smog : Cattaneo - 'Lombardia rispetta limiti - polveri sottili -34%' : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Concentrazioni medie delle polveri sottili ridotte del 34% (rispettando il limite dei 40 microgrammi per metro cubo), numero di giorni di superamento diminuito del 59% nel periodo dal 2005 al 2018 (media regionale da 120 a 40) e giorni di superamenti dei limiti ridotti