“Lo hai inseguito in bagno!” | scenata di gelosia tra la furiosa moglie di Facchinetti e

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Tutta colpa di un selfie. In un ristorante di Como, la soubrette di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha chiesto una foto a Francesco, che stava cenando con laWilma. Secondo il racconto della “bonas”, lo scatto non sarebbe uscito bene così, nella zona buffet, gliene avrebbe chiesto un altro. Lady, però, non ha gradito e, anzi, ha accusato Cremaschi di averl’ex Capitan uncino in bagno. Da qui ladie la lite nel video che sta circolando sui social.Video Instagramladie lancia un bicchiere contro Laura Cremaschi: il video della liteL'articolo “Lo haiin bagno!”,ditra ladie Laura Cremaschi: il video della lite (con lancio di bicchiere) proviene da Il Fatto Quotidiano.