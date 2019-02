L’Italia vince agli Oscar 2019 con Spider-Man | un nuovo universo

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e il ruggito vincente di una guerriera. Brava Martina Rizzelli - L’Italia vola a Melbourne : L’Italia ha incominciato la propria stagione col botto, il calendario internazionale della Polvere di Magnesio si è aperto con la seconda tappa della Coppa del Mondo a Melbourne e le azzurre si sono prontamente messe in luce. In Australia serviva una partenza a razzo per dare il morale giusto a tutto il gruppo e Vanessa Ferrari ha piazzato la sua fenomenale zampata, confermandosi una Regina indiscussa della Ginnastica artistica capace di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : alL’Italia manca solo un successo. Vincere contro l’Ungheria per volare in Cina : Una partita attesa 13 anni. Domani sera a Varese l’Italia sfida l’Ungheria in un match che può dare agli azzurri la qualificazione matematica al Mondiale del prossimo anno. La Nazionale di Basket manca alla rassegna iridata dal lontano 2006, quando in Giappone venne sconfitta agli ottavi di finale in un match pazzo dalla Lituania. E’ passato davvero troppo tempo, tante delusioni e amarezze, tanti sogni infranti sul più bello, ...

VIDEO Biathlon - L’Italia vince la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer in trionfo a Soldier Hollow : L’Italia ha vinto la staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer si sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara. Wierer si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo ...

Rugby - Conor O’Shea : “Far vincere L’Italia vale una carriera intera. Abbiamo un grande futuro - si vede la luce” : L’Italia del Rugby sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, le 19 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni rappresentano un vero e proprio record, la nostra Nazionale fatica a tenere testa alle big della palla ovale e il CT Conor O’Shea è sempre messo in discussione: non si vedono grandi passi in avanti, il gioco latita e manca sempre qualcosa per provare a vincere una partita nel torneo più prestigioso. La ...

Sanremo - Beppe Sala : "Bravo Mahmood - con te vince Milano e L’Italia" : Il sindaco di Milano Beppe Sala si congratula via Twitter con il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood: Bravo Mahmood-Music! Con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l’Italia. Ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona. Bravo @Mahmood_Music! Con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l’Italia. Ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona — Beppe Sala (@BeppeSala) February 10, 2019 Sala ha fatto i complimenti al 26enne ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : la Finlandia vince la team sprint davanti a Norvegia ed Austria. L’Italia chiuda ottava : A Lahti i padroni di casa della Finlandia trionfano nella team sprint valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. La coppia formata da Ilkka Herola ed Eero Hirvonen, partita sesta dopo il salto, ha compiuto una grande rimonta nel fondo andando a conquistare la vittoria davanti al pubblico di casa. Il podio viene completato da Norvegia (Espen Bjoernstad e Joergen Graabak) ed Austria (Wilhelm Denifl e Mario Seidl). Il segmento di fondo ha ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : L’Italia è quarta nella staffetta femminile. Vince la Germania davanti alla Norvegia e ed alla Francia : La staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e disputata nel gelo di Canmore, in Canada, va alla Germania, che chiude in 1:10’16″3 e precede la Norvegia, autrice di una stupenda rimonta, seconda a 30″2 e la Francia, terza a 41″6. quarta l’Italia, che per larghi tratti aveva fatto sognare, staccata di 1’40″5. nella prima frazione è stupenda Lisa Vittozzi, che trova un ...

Sci alpino - tutte le medaglie delL’Italia ai Mondiali : Dominik Paris vince il 21° oro - 11 Campioni nella storia : Dominik Paris è entrato nell’Olimpo dello sci italiano, l’altoatesino è diventato l’undicesimo azzurro capace di vincere una medaglia d’oro ai Mondiali. Oggi il 29enne si è imposto in superG ad Are e si affianca così a miti indiscussi come Gustav Thoeni (5), Alberto Tomba (2), Deborah Compagnoni (3), Isolde Kostner (2), Zeno Colò (2). L’Italia non vinceva un titolo iridato dal 2011 con Christof Innerhofer sempre in ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : il Napoli vince in Serie A - L’Italia perde in Scozia nel Sei Nazioni - bel terzo posto di Mascitto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – Esordio vincente per L’Italia : gli azzurrini superano la Scozia 32-22 : Vittoria all’Esordio per l’Italia U20 nel Sei Nazioni 2019: gli azzurrini superano la Scozia con il punteggio di 32-22 Comincia con il piede giusto il Sei Nazioni di categoria per l’Italia U20. Nella gara di Esordio a Galashiels, in Scozia, la squadra guidata da Fabio Roselli si è imposta 32-22 centrando nel finale anche il punto bonus. Partono a spron battuto gli azzurrini che rompono subito gli equilibri con un calcio ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : L’Italia sfida il Montenegro - fondamentale vincere : Torna in acqua il Settebello: nuovo appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup 2019, in programma la quarta giornata con gli azzurri che alla piscina olimpica di Palermo, domani, martedì 29 gennaio (diretta su Rai Sport + HD dalle 18.50), ospitano il Montenegro. fondamentale l’incontro in chiave successo del raggruppamento C: all’andata gli azzurri riuscirono a giocare alla pari, uscendo però sconfitti ai rigori. Una ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : L’Italia sfiora il podio nel team-relay. Vince a sorpresa la Russia : Si è chiuso con il team relay, la staffetta a squadre, il Mondiale di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg. Arrivano sorprese anche nell’ultima gara in programma: ad imporsi infatti non è la Germania padrona di casa, che aveva in squadra le tre medaglie d’oro nelle prove classiche, bensì la Russia. Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e Yuzakhov/Prokhorov timbrano l’impresa: cambia il vincitore dopo tredici ...

Sci di fondo – Mondiali Juniores di Lahti : L’Italia decima nella staffetta femminile - vince la Norvegia : La staffetta femminile è decima ai Mondiali Juniores di Lahti. Grande prova di Nicole Monsorno nella prima frazione Si chiudono con il decimo posto della staffetta i Mondiali Juniores della spedizione femminile azzurra. Nicole Monsorno, Rebecca Bergagnin, Valentina Maj e Laura Colombo sono riuscite a centrare la top ten con 2’10” di ritardo dalla Norvegia: la migliore è stata proprio la prima frazionista, Nicole Monsorno, che ...