L' Italia resta tagliata fuori dal disegno dell' integrazione europea

L'Italia resta fuori dal disegno dell'integrazione europea : Il patetico tira e molla sulla Tav Torino-Lione, oltre che l'incapacità di decidere della classe politica, svela anche graficamente l'immagine di un Paese che si sta tagliando fuori. E quel che è ...

Fitch conferma il rating BBB dell'Italia - l'outlook resta negativo : Fitch conferma il rating BBB dell'Italia e la salva dal downgrade, ovvero dal declassamento nella "Serie B", quella in cui vengono relegati i debitori ritenuti meno affidabili. Il giudizio dell'agenzia americana sul debito pubblico del nostro Paese resta invariato, appena due gradini sopra lo junk, il cosiddetto livello "spazzatura". Al contempo l'outlook - ovvero le prospettive di crescita - resta negativo....Continua a leggere

Resta invariato a tripla B il rating di Fitch - per ora l’Italia è salva : Per ora siamo salvi, anche se c’è ben poco da stare allegri. Fitch, l’agenzia di rating che classifica affidabilità creditizia e solidità dei conti pubblici, ha mantenuto il giudizio dell’Italia a BBB, lasciandolo invariato. Il cosiddetto ‘outlook’, il dato che rappresenta la prospettiva di crescita futura, Resta comunque negativo. l’Italia ancora una volta si conferma un Paese collocato due gradini sopra al livello ‘junk’, la categoria nel ...

Fitch conferma il rating - l'Italia resta in bilico : ... la debolezza della qualità degli asset del settore bancario e la bassa crescita del Pil, l'aumento dei rischi e dell'incertezza politica e i conseguenti rischi al ribasso nelle nostre proiezioni sul ...

Fitch salva l'Italia : rating invariato a BBB - l'outlook resta negativo. «Probabile voto anticipato» : Tra i fattori positivi, Fitch cita invece l'economia diversificata e ad alto valore aggiunto, con indicatori di disuguaglianza e di sviluppo umano molto superiori a quelli dei Paesi con analogo ...

Fitch salva l’Italia : rating invariato a BBB - l’outlook resta negativo. «Probabile voto anticipato» : Fitch ha rivisto al ribasso le sue previsioni economiche per l’Italia: stima per il 2019 una crescita dello 0,3% del Pil (da +1,2% previsto inagosto) e dello 0,6% nel 2020. L’agenzia prevede inoltre un aumento del deficit al 2,3% del Pil nel 2019, contro il 2% stimato dal governo italiano. L’agenzia vede un aumento della probabilità di elezioni anticipate nella seconda metà del 2019...

Fitch salva l’Italia : rating invariato a BBB - l’outlook resta negativo : Il giudizio di Fitch, il primo del 2019, era molto atteso per avere un primo riscontro da parte delle agenzie di rating sulla manovra del governo italiano, con quota 100 e il reddito di cittadinanza...

La Lega resta in testa Forza Italia ancora su : ecco l'ultimo sondaggio : Secondo l'ultima rilevazione di Emg Acqua per Agorà su Rai Tre, la Lega resta saldamente in testa nelle intenzioni di voto con il 30,7 per cento. Per il Carroccio però va registrato un calo dello 0,7 ...

I due manager tedeschi condannati in Italia per il rogo dello stabilimento Thyssenkrupp a Torino potranno essere arrestati anche in Germania : L’ordine di carcerazione per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz di Thyssenkrupp potrà essere applicato anche in Germania. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia. I due manager erano stati condannati nel

Thyssen : sentenza Italiana eseguibile in Germania - ma i due manager tedeschi restano liberi : Il tribunale di Essen, a cui avevano fatto ricorso nei giorni scorsi due alti dirigenti del gruppo per evitare l'arresto dopo la condanna definitiva in Italia, ha sentenziato che non ci sono motivi ostativi sostanziali e procedurali per non seguire il mandato di arresto. Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz restano però liberi dopo un nuovo ricorso.Continua a leggere

Business scommesse in cambio di soldi ai clan - arrestati 3 imprenditori. Indagato per corruzione deputato Forza Italia - : La rapidissima ascesa imprenditoriale di Calogero Jonn Luppino nel mondo delle scommesse aveva alle spalle il sostegno dei clan di Castelvetrano e Mazara del Vallo. Indagato il deputato Pellegrino per supporto in campagna elettorale

Diciotti : migranti costretti a restare a bordo chiedono un risarcimento all’Italia : Alcuni migranti che erano a bordo della nave «Diciotti» hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. ...

Bixby in Italiano e prestazioni al top per Samsung Galaxy S8 : bene l’aggiornamento Android Pie : Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Tiro a segno - qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : le occasioni restanti per l’Italia. Tutti i pass ancora disponibili : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Saranno quattro le tappe di Coppa del Mondo che daranno pass olimpici, oltre a Nuova Delhi ci saranno ...