L' Italia? Agevolazioni fiscali imprese | si impara dalla Cina?

AAA Germania cerca medici Italiani : 4.400 euro mensili - alloggio e agevolazioni : Germania a caccia di medici in Italia. L'offerta è di tutto rispetto: uno stipendio che parte da circa 4.400 euro al mese, con contratto che dura per tutto il corso della formazione specialistica (5 anni), con 30 giorni di ferie all'anno, più un piano di integrazione e supporto dopo l'arrivo in Germania. Come se non bastasse, si offre anche alloggio nella zona residenziale all'interno della struttura. Viene stabilito perfino un ...