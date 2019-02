L’Iran condanna a morte minorenni al momento del reato Una prassi bandita ovunque

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Mohammad Kalhori è stato arrestato nella provincia del Luristan nel dicembre 2014, quando aveva 15 anni, per aver accoltellato aun insegnante. Inizialmente è statoto a tre anni, in quanto il giudice ha riconosciuto che non aveva lo sviluppo mentale e la maturità per rendersi conto della gravità delcommesso. Poi, in appello, è scattata laBarzan Nasrollahzadeh aveva 17 anni aldell’arresto, avvenuto nel maggio 2010 nella provincia del Kurdistan. Ha denunciato di essere stato tenuto in isolamento per mesi, senza contatti con l’esterno, e di essere stato torturato con le scariche elettriche.to anel 2013 per “atti ostili contro Dio” (definizione diche si riferisce ad azioni di terrorismo), ha recentemente perso il ricorso.A Shayan Saeedpour mancavano due mesi al 18esimo compleanno quando, ...