Lessico Amoroso | anticipazioni della quinta puntata di questa sera

Lessico Amoroso : nella puntata dell'11 febbraio ospiti Jovanotti e Mariangela Gualtieri : Lunedì 11 febbraio, alle 23.15, in seconda serata, andrà in onda su Rai3 la terza puntata di Lessico Amoroso, il nuovo programma di Massimo Recalcati. In questa puntata ci saranno, come ospiti del famoso psicoanalista, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e la poetessa e scrittrice Mariangela Gualtieri. Jovanotti ha rilasciato un'intervista a Lessico Amoroso nella quale racconta la sua esperienza con la paternità e le gioie e i dolori di avere ...