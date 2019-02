Legge 104 e pensione anticipata | requisiti e come uscire dal lavoro

Legge 104 : controlli agevolazioni a febbraio 2019 - chi rischia e cosa : Legge 104: controlli agevolazioni a febbraio 2019, chi rischia e cosa controlli Legge 104, quali agevolazioni Al via i controlli su chi ha usufruito illecitamente dei diritti garantiti dalla Legge 104, dalle agevolazioni previste dalla norma fino ai permessi retribuiti. Il monitoraggio è partito nel mese di febbraio dall’ufficio scolastico di Catania, che ha diffuso un’apposita circolare a riguardo. I primi controlli saranno dunque in ...

Visita fiscale Inps e congedo straordinario Legge 104 - quali benefici : Visita fiscale Inps e congedo straordinario Legge 104, quali benefici benefici Visita fiscale Inps 2019 I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che si assentano dal lavoro causa malattia sono soggetti a Visita fiscale Inps. Il medico di base è infatti tenuto a inoltrare il certificato medico introduttivo all’Istituto, mentre il lavoratore dovrà avvisare tempestivamente il proprio datore. L’Inps, potenzialmente anche su ...

Legge 104 : trasferimento e parente malato - spetta la precedenza : Legge 104: trasferimento e parente malato, spetta la precedenza Priorità trasferimento con Legge 104 Tra i soggetti tutelati dalla Legge 104 vi sono anche i familiari di parenti disabili, che hanno dunque diritto a diverse agevolazioni. Queste non sono di natura prettamente economica, ma riguardano principalmente detrazioni o sconti fiscali e soprattutto agevolazioni sotto l’aspetto del lavoro. Come ad esempio la possibilità di rifiutare il ...

Detrazioni fiscali 730/2019 per disabili e Legge 104 - la casa di riposo : Detrazioni fiscali 730/2019 per disabili e Legge 104, la casa di riposo disabili e Legge 104, le Detrazioni 2019 I costi che molti anziani o molte famiglie affrontano per la residenza all’interno di case di riposo sono detraibili dal punto di vista fiscale? Se sì, in che misura? In maniera semplice ma altrettanto esaustiva cercheremo di dare risposta ai due quesiti. E di farlo con la massima chiarezza. Partiamo da una prima risposta: non è ...

Legge 104 e aumento stipendio - come funzionano gli scatti di anzianità : Legge 104 e aumento stipendio, come funzionano gli scatti di anzianità aumento anzianità Legge 104, cosa è previsto Quando si usufruisce del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, il tempo trascorso lontano dal lavoro vale per gli scatti di anzianità di servizio e quindi per gli aumenti di stipendio? E lo stesso può dirsi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici? Per scoprire come funziona il meccanismo bisogna guardare alla ...

Legge 104 : permessi agevolazioni pensione anticipata. Le novità 2019 : Legge 104: permessi agevolazioni pensione anticipata. Le novità 2019 pensione anticipata e Legge 104, le agevolazioni previste C’è grande attesa di conoscere quali misure introdurrà il nuovo governo Conte sul tema pensioni. Ma c’è anche un po’ di legittima preoccupazione per alcune categorie di lavoratori. Come quelle interessate dalle agevolazioni garantite dalla Legge 104 che consentono di usufruire della pensione anticipata. Stando alle ...

Congedo straordinario Legge 104 per caregiver - a chi spetta. Nota Inps : Congedo straordinario Legge 104 per caregiver, a chi spetta. Nota Inps Congedo straordinario per caregiver: l’ Inps chiarisce Ci sono importanti novità in merito al Congedo straordinario Legge 104 per caregiver, e in particolare per le madri gestanti che assistono coniuge convivente o figlio affetto da disabilità grave. I chiarimenti sono contenuti nel messaggio Inps n. 4074 del 2 novembre 2018, che di fatto commentano ...

Legge 104 : investigatore privato per permessi sospetti. Cosa fa l’Inps : Legge 104: investigatore privato per permessi sospetti. Cosa fa l’Inps investigatore privato per furbi Legge 104 I lavoratori dipendenti che abusano dei permessi garantiti dalla Legge 104 possono essere scoperti da investigatori privati. Il risultato delle indagini e della sorveglianza può dunque portare a un licenziamento per giusta causa del dipendente colto in flagrante. L’assunzione di investigatori privati finalizzata a sorvegliare un ...

Reddito di cittadinanza - Legge 104 e disabili : bonus di 1100 euro : Reddito di cittadinanza, Legge 104 e disabili: bonus di 1100 euro bonus con Reddito di cittadinanza per disabili Sono momenti concitati per l’attesissima introduzione del Reddito di cittadinanza. Allo studio del governo alcuni cambiamenti in merito alla modulazione della misura rispetto ad alcune criticità esposte dalle associazioni dei disabili. In generale, si pensa di incrementare l’importo dell’assegno per famiglie numerose e per i ...

Legge 104 : esclusione illegittima - quando è possibile fare ricorso e come : Legge 104: esclusione illegittima, quando è possibile fare ricorso e come ricorso Legge 104 per esclusione illegittima Per ottenere i permessi e le agevolazioni previste dalla Legge 104 bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Tra questi spicca certamente la condizione di disabilità, che dovrà essere quantificata in una specifica percentuale, valutata e stabilita dall’apposita commissione medica. Alle soglie percentuali di ...

Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede : Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi Legge 104 non goduti, quali si recuperano Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi non goduti Legge 104, Cosa accade I Permessi Legge 104 funzionano come i normali Permessi ROL? Ovvero, una volta terminato il mese di fruizione, i 3 giorni di permesso possono essere sommati agli altri e recuperabili in un secondo momento? Andiamo a vedere come funziona ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Congedo straordinario Inps - Legge 104 : cosa cambia nel 2019 : Congedo straordinario Inps, Legge 104: cosa cambia nel 2019 Legge 104 e Congedo straordinario: novità 2019 Arrivano nuove disposizioni dall’ Inps per quanto riguarda il Congedo straordinario previsto dalla Legge 104 e l’indennità di maternità. Infatti, con un’ apposita circolare, l’ ente previdenziale ha precisato i termini entro i quali le gestanti che devono assistere un coniuge o un figlio disabile possono fruire dei ...

Legge 104 : fotocopia contrassegno è reato - che sanzioni scattano : Legge 104: fotocopia contrassegno è reato, che sanzioni scattano fotocopia contrassegno invalidi Legge 104: sanzioni e conseguenze Per ottenere il contrassegno invalidi, i titolari di Legge 104 devono presentare un verbale che riporti una precisa dicitura. Quest’ultima riguarda sostanzialmente la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno e per le agevolazioni fiscali relativi alle auto previste per le persone ...