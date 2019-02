Lavoro | Istat | in crescita primi ingressi nel mondo del lavoro | mercato in trend positivo

Lavoro - Istat : fughe all'estero triplicate. In Italia più immigrati occupati - straniero il 10 - 6% : "La mancanza di opportunità lavorative adeguate può comportare la decisione di migrare all'estero, fenomeno in crescita negli ultimi anni: da 40 mila del 2008 a quasi 115 mila persone nel 2017". ...

Lavoro - Istat : più immigrati occupati perché disposti a disagi. Straniero il 10 - 6% : "L'aumento della quota di occupazione meno qualificata, accompagnata dalla marcata segmentazione etnica del mercato del Lavoro italiano, ha favorito la presenza di lavoratori immigrati più disposti ad ...

Lavoro : Confartigianato - in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra (3) : (AdnKronos) - “Sull’apprendistato duale però - sottolinea Bonomo - persistono le difficoltà interpretative legate ad un incerto quadro normativo che rallenta la partecipazione delle imprese, oltreché la scarsa conoscenza dei benefici del contratto da parte delle imprese ma anche delle famiglie. Molt

Lavoro : Confartigianato - in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra (2) : (AdnKronos) - Sul buon andamento degli ingressi sul mercato del Lavoro dei giovani con apprendistato influisce la Legge di bilancio 2018, ed il recente orientamento dell’INPS sul regime contributivo per le assunzioni con contratti di apprendistato di primo livello nelle imprese fino a nove dipendent

Lavoro : Confartigianato - in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - In Veneto l’apprendistato continua a fornire un apporto positivo all’andamento all’occupazione giovanile: per il segmento dei giovani Under 30 nei primi nove mesi del 2018 le assunzioni in apprendistato crescono a doppia cifra + 11,2%, con un risultato di gran lunga su

Lavoro - Istat : Ripresa del mondo del Lavoro : In recupero l'occupazione negli ultimi cinque anni. E' quanto stabilisce il focus dell'Istat " Il mercato del lavoro in Italia nel quinquennio 2013-2018 ". I miglioramenti hanno riguardato anche la ...

Lavoro - Istat : +200mila occupati nel 2018 : Roma, 8 feb., askanews, - Negli ultimi cinque anni, il mercato del Lavoro italiano ha manifestato "una significativa ripresa associata a profondi cambiamenti rispetto alla posizione professionale, al ...

Inps - Istat - Regioni - Corte dei Conti - tutti bocciano il decretone. "Fa sballare la spesa - il debito e spiazza il Lavoro legale" : Nonostante vincoli e sanzioni, "in un contesto come quello italiano in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché ...

R.cittadinanza - Istat : 470mila individui alla ricerca del Lavoro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lavoro - Istat : aumentano gli occupati - ma calano i posti fissi : I dati Istat sul Lavoro certificano un lieve aumento degli occupati e del tasso di occupazione, ma anche della disoccupazione giovanile. Il dato segnato sul livello di occupazione è il più alto registrato da prima della crisi. L'aumento degli occupati vale per i dipendenti a termine e per gli autonomi, mentre sono in diminuzione i contratti permanenti.Continua a leggere

Istat - a dicembre 200mila occupati in più - i senza Lavoro calano al 10 - 3% : Anno su anno l'incremento dell'occupazione è dello 0,9%, il dato mensile indica invece un miglioramento dello 0,1%

SCUOLA/ L'apprendistato e quel pregiudizio che impedisce ai giovani di trovare Lavoro : In Italia è ancora troppo diffuso il preconcetto che l'apprendimento, la formazione, l'educazione sono sempre e solo school-based. Un grave errore