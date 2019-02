L' Aeronautica militare cerca pertner per lancio piccoli satelliti

Ponza - uomo con femore rotto soccorso dall’elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per prelevare sull’isola di Ponza un uomo di 75 anni con frattura del femore e bisognoso di trasporto urgente presso una struttura ospedaliera. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente alzato in volo dalla base Militare di Pratica di Mare – ...

Intensa ondata di freddo - venti forti e mareggiate. L'avviso dell'Aeronautica Militare. : Un'irruzione di aria molto fredda è in procinto di interessare la nostra penisola e in particolar modo le regioni centro-meridionali, dove avremo un peggioramento atmosferico fra la serata odierna e...

Giro d’Italia 2020 : la base dell’Aeronautica militare di Rivolto sarà la partenza di una delle tappe della prossima Corsa Rosa : Si lavora e anche tanto, guardando al Giro d’Italia 2020. Gli organizzatori, con doveroso anticipo, stanno già pensando a come strutturare la Corsa Rosa dell’anno prossimo. Oltre alla presenza della Sicilia, che potrebbe annoverare anche più di una stage, la partenza di una delle tappe del Giro sarà a Rivolto. E’ stato infatti ufficializzato attraverso una conferenza stampa l’accordo per far sì che il Giro possa rendere omaggio ...

Meteo : le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per domani lunedì 18 febbraio : Le previsioni del servizio Meteorologico dell’aeronautica militare per domani in Italia. Nord: molte nubi compatte sulla Liguria, ma senza fenomeni associati. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove ma con foschie dense e nebbie in banchi al primo mattino e dopo il tramonto sulla pianura veneta e lungo il corso del Po. Centro e Sardegna: nubi sparse su coste orientali sarde ed annuvolamenti più consistenti su Toscana, Lazio ed Umbria, in ...

Aeronautica militare : due trasporti d’urgenza in poche ore per bimbe affette da gravi patologie : Si è concluso intorno alle sette di questa mattina l’ultima missione di volo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Barletta a Roma una bimba di appena 13 mesi di vita affetta da una grave patologia. La bambina, a bordo di un elicottero HH139 dell’84° Gruppo CSAR di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, è stata trasportata dall’ospedale “Monsignor Dimicioli” di Barletta all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma. Si tratta ...

Neonata in pericolo di vita trasportata da Olbia a Roma con un velivolo dell’Aeronautica militare : : E’ atterrato intorno alle 19:00 di oggi 9 febbraio, a Ciampino, il velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Olbia una Neonata di circa due mesi di vita in gravi condizioni di salute. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Nuoro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i ...

Donna dispersa in provincia di Isernia : recuperata da un elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH 139 del 85° Centro SAR (Search And Rescue) di Pratica di Mare, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, si è alzato in volo nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 febbraio, per cercare una Donna di 82 anni. La Donna, dopo una ricerca che durava da ieri, è stata rintracciata dagli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ed in seguito, recuperata con l’ausilio di una barella verricellabile, ...

Aeronautica militare : maltempo e forti venti fra prossime ore e domani : La forte perturbazione nord-atlantica giunta sull'Italia continuerà ad insistere nelle prossime ore, con forte maltempo su molti settori della penisola. L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso...

UFO a Cremona : arrivano Carabinieri e Aeronautica militare per indagare sugli avvistamenti : Nell'ultimo mese nella zona di Cremona, e in particolare a Soncino, si sono avuti moltissimi avvistamenti di luci e strani oggetti volanti. Le segnalazioni si sono spostate poi in tutto il nord, ma nella sola Soncino ne sono state riportate ben tre. La frequenza dei fenomeni ha assunto una tale dimensione che adesso i Carabinieri hanno informato anche la Prefettura della situazione. Coinvolta anche l'Aeronautica Militare che, già in passato, ...

Doppio intervento salva-vita per i velivoli dell’Aeronautica Militare : Doppio intervento salva-vita nel pomeriggio di oggi, 30 gennaio, per i velivoli dell’Aeronautica Militare. Il primo ha visto l’attivazione di un elicottero HH139 dell’85° Centro di ricerca e soccorso di Pratica di Mare (CSAR) a favore di un uomo colto da grave malore a Ponza. Il secondo intervento invece si è svolto sulla tratta Lamezia Terme-Ciampino a favore di una ragazza trasportata con estrema urgenza su un velivolo Falcon 50 del 31° ...

Il personale dell’Aeronautica militare giudice della prima prova in esterna di Masterchef Italia : Sarà una base dell’Aeronautica Militare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa, ad ospitare la prima prova in esterna dell’ottava stagione di Masterchef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda giovedì 31 Gennaio su Sky Uno alle 21:15. Piloti e specialisti questa volta non saranno impegnati in volo a bordo dei velivoli da trasporto ma avranno una missione speciale: valutare i concorrenti in gara. Infatti saranno chiamati a ...

Aeronautica militare - prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi delle forze armate : prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per ammissione alla prima classe dei corsi normali. Esperti della Forza Armata risponderanno in diretta Facebook il 29 gennaio dalle 14:30 alle 15:00 a domande e curiosità sul concorso Una giornata da allievo ufficiale dell’Aeronautica Militare, da vivere insieme agli allievi e alle allieve dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica: tutto questo sarà possibile il prossimo 31 gennaio, giorno ...