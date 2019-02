L’abbraccio di Madonna e Lady Gaga dopo gli Oscar 2019 con statuetta | foto e video

optimaitalia

: L'abbraccio di Lady Gaga e #Madonna all'after party degli #Oscar 2019 -> leggi su - BillboardItalia : L'abbraccio di Lady Gaga e #Madonna all'after party degli #Oscar 2019 -> leggi su - OptiMagazine : L'abbraccio di @Madonna e @LadyGaga dopo gli #Oscar2019 con statuetta, foto e video iconici chiudono la storica fai… - Harryshug55 : RT @mtvitalia: L'espressione di Lady Gaga mentre stringe l'#Oscar e Madonna la abbraccia, è felicità allo stato puro ? -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Di tutte leche resteranno di questa cerimonia, più di quelle scattate sul palco o di quelle arrivate dal red carpet, resterà quella dell'abbraccio digliche hanno visto la Germanotta trionfare (soltanto) nella categoria Miglior Canzone Orginale per Shallow.Tocca dirlo, nonostante il favore della critica e incassi record A Star Is Born è stato un flop in quest'edizione degliche pure sembrava doverne celebrare la consacrazione definitiva. Shallow l'ha spuntata come miglior brano, unico premio vinto dal film, e ha rappresentato anche uno dei momenti più emozionanti della cerimonia del 24 febbraio quandoe Bradley Cooper l'hanno eseguita in duetto dal vivo, con tutto il seguito di rumors sulla loro chimica e complicità che fanno sognare chi vorrebbe veder realizzata anche nella realtà la favola d'amore (in realtà tragica) del ...