La situazione degli Italiani in Venezuela

Mercato NBA – Thunder interessati a Taurean Prince degli Hawks : Sixers e Blazers monitorano la situazione : I Thunder avrebbero espresso il loro interesse per Taurean Prince degli Hawks: il giocatore interessa anche a Sixers e Blazers Ad una manciata di ore dalla fine del Mercato degli scambi, le franchigie NBA studiano le ultime trattative per ottenere profili utili al raggiungimento degli obiettivi del finale di stagione. I Thunder, in quanto a roster e posizione di classifica, sembrano fra le franchigie poste nella situazione migliore e ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati verso i Giochi di Tokyo 2020. La situazione degli azzurri : qualificazione non facile : Archiviata ufficialmente la stagione 2018 di Judo è arrivato il momento di analizzare i ranking olimpici aggiornati di ciascuna categoria per capire le possibilità di qualificazione a Tokyo 2020 degli azzurri. Le graduatorie in questione saranno determinanti per l’assegnazione dei pass olimpici, infatti i primi 18 atleti del ranking di ciascuna categoria potranno volare in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione. In ...