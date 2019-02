La Sardegna verso il Centrodestra Solinas davanti a Zedda Tonfo M5S

Elezioni Sardegna - i risultati : spoglio a rilento. Prime sei sezioni : avanti Zedda. Verso testa a testa : Cinque anni fa, alle regionali 2014 , era un mondo assai diVerso: non erano presenti né Lega, ancora non si era espansa al centro-sud, né M5s, Grillo non aveva concesso l'uso del simbolo ,. Il Pd ...