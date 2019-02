La nuova immagine teaser della stagione 8 di Fortnite mostra un minaccioso serpente

Wiko mostra la sua nuova immagine al Mwc 2019 : Rendere gli ultimi trend tecnologici accessibili a tutti, mettendo la community al centro della sua strategia, è il DNA di Wiko fin dalla sua nascita. Quest’anno il brand fa un altro passo avanti e mostra segni di maturità. Wiko si espande infatti ulteriormente a livello internazionale, presenta il restyling del suo logo e, in occasione del MWC, introduce la nuova generazione della serie View, con i modelli View3 Pro e View3 Espansione ...

Selfie senza precedenti grazie al Samsung Galaxy S10 Plus : spunta una nuova immagine : Non poteva certo mancare oggi 23 gennaio il nostro appuntamento con le indiscrezioni del giorno dedicate al Samsung Galaxy S10 Plus. Già, in questo frangente il focus si sposta sul modello che tra i tre di questa famiglia potrà contare sul comparto hardware più importante, almeno stando alla foto che possiamo individuare ad inizio articolo. In particolare, il device ci appare spento questa volta, ma allo stesso tempo offre una serie di spunti ...

nuova immagine reale per Samsung Galaxy S10 Plus e la doppia fotocamera frontale : Samsung Galaxy S10 Plus è protagonista di una Nuova immagine reale che conferma ancora una volta la presenza di una doppia fotocamera frontale. L'articolo Nuova immagine reale per Samsung Galaxy S10 Plus e la doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Scatti turbolenti per Juno : nuova immagine scattata da JunoCam : Una nuova immagine, scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della Nasa, ritrae il turbolento emisfero meridionale di Giove. In questo scatto – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è possibile osservare la Grande macchia rossa e una massiccia tempesta chiamata Oval Ba, formatasi nel 2000 a seguito della fusione di tre piccole macchie entrate in collisione tra loro. Secondo gli ...

Catherine the Great (Sky) - nuova immagine Helen Mirren al fianco Jason Clarke : È stata rilasciata una nuova immagine che ritrae Helen Mirren al fianco di Jason Clarke nell’attesissima serie targata Sky e HBO, Catherine the Great, ambientata nella sfarzosa e politicamente spietata corte russa del 18° secolo. In una corte scintillante e assetata di potere, accanto alla vincitrice del premio Oscar®, vedremo Jason Clarke...