La Lega non cavalca la Sardegna Governo forte solo se il M5S regge

Elezioni Sardegna : il calo della Lega non oscura il successo di Salvini : Ieri si sono tenute le Elezioni regionali in Sardegna, dopo una campagna elettorale che nelle ultime settimane si era giocata soprattutto sulla questione del prezzo del latte. La protesta dei pastori non si è fermata nelle ore di votazione e si sono registrati diversi presidi, sversamenti e assalti a chi trasportava il prodotto. Per quanto il ministro dell’Interno Matteo Salvini il 12 febbraio avesse giurato che si sarebbe trovata una soluzione ...

"Spero non implodano" Il flop dei Cinque Stelle preoccupa pure la Lega : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell' economia in piena recessione, rischia di trascinare all' inferno pure noi. Non si può vivere solo della lotta ...

Boom di minori stranieri non accompagnati in Friuli Venezia Giulia - mancano tutori Legali volontari : Dardan viene dal Kosovo, è arrivato a Trieste in pulmino nel 2016 pagando 3000 euro a due connazionali per viaggiare da Belgrado all’Italia con altri 5 ragazzi kosovari, tutti minorenni. Ha da poco compiuto 18 anni e spera di finire la scuola, un istituto di termo idraulica, per trovare lavoro subito dopo. Solo così può sperare di restare in Italia. Amjal, nome di fantasia, è invece ancora minorenne del Pakistan e invece racconta di una storia ...

Fontana : "Lombardia modello che spinge la Lega. Qui il M5S non ci frena" : Non posso entrare nel merito della vicenda giudiziaria di Formigoni perché non la conosco, ma sicuramente mandare in prigione un politico non risolve le storture della politica che dovrebbe essere in ...

Emma Marrone insultata da un consigliere della Lega - Galli replica : 'Non le chiederò scusa - è lei che ha sbagliato' : Le Iene aprono la puntata intervistando Massimiliano Galli , l'esponente della Lega che si è rivolto ad Emma Marrone con ai migranti. La sua espressione ha fatto il giro del web, anche se non è stato ...

Toninelli attacca : 'Voto di scambio Lega-M5S? Non siamo mica il PD' : Lega e Movimento Cinque Stelle, com'è noto, sono due forze politiche eterogenee. In pochi avrebbero scommesso che il governo formato da una coalizione così atipica potesse avere vita così lunga, eppure al momento Salvini e Di Maio assicurano che manterranno gli impegni con gli italiani disciplinati dall'ormai celeberrimo "contratto" che detta le linee guida all'esecutivo. Un cammino che, a detta di molti, si impernia anche su dei compromessi e ...

Emma Marrone - sul palco - dopo il commento del consigliere della Lega : 'Non odierò come voi' : La solidarietà da parte del mondo politico Immediati sono stati i messaggi di solidarietà inviati all'artista salentina, da parte del mondo politico. In primis, il Vice Premier e Ministro dell'...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Calcio - Diego Simeone chiede scusa e precisa : “Non era un gesto Legato alla Juventus” : Se ne è parlato più della partita stessa. Nel corso dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di Calcio tra Atletico Madrid e Juventus, la vittoria dei Colchoneros è stata festeggiata in maniera decisamente impropria dal tecnico degli spagnolo Diego Simeone il quale, rivolgendosi ai tifosi, ha fatto il segno degli attributi. Un gesto decisamente poco elegante, per non dire altro, che lunedì sarà valutato dall’Uefa e ...

Prodi a Napoli : "Governo Lega-M5S? Il potere è un collante forte - il governo non cadrà" : L'ex premier: "Hanno convenienza reciproca a demolire la struttura precedente, è meglio comandare che...". Intanto conferma che voterà alle primarie del Pd elancia l'allarme: "L'Italia rischia di rimanere nel gruppo B dell'Europa"

Tav - Lega rilancia : 'Nessuno stop ma il progetto si può rivedere'. M5s : 'Non è tra le priorità' : Continuano le tensioni tra Lega e cinquestelle sul progetto della Torino-Lione. Salvini rilancia il referendum proposto dal governatore del Piemonte Chiamparino

Lega : Ciambetti (Veneto) - 'solidarietà a Salvini - scritte di Parma da non sottovalutare' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “Massima e piena solidarietà a Matteo Salvini. Le minacce di Parma non vanno sottovalutate: l’obiettivo è fomentare un clima di violenza antidemocratica” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non cela la sua “preoccupazione per le scritte mi

Rovigo - il fallimento della Lega : si dimettono 22 consiglieri comunali. Massimo Bergamin non è più sindaco : Nel 2015 l’impresa della Lega Nord a Rovigo era stata memorabile. Nel capoluogo del Polesine, da sempre “terra rossa”, sfruttando anche l’effetto dell’elezione di Luca Zaia in Regione, il candidato Massimo Bergamin, ex autista di autobus, aveva sbaragliato il centrosinistra. Al balottaggio aveva conquistato quasi il 60 percento dei voti, grazie all’appoggio di Forza Italia e Obiettivo Rovigo. Quattro anni dopo, ...

«Alta velocità da fare. La Lega non tentenni o perderà consensi» : MILANO «Il rischio è che perda consensi non solo qui, in Piemonte, ma anche in tutto il Nord. Matteo Salvini avrà pure un largo consenso, ma sulla Torino-Lione è necessario superare questa ambiguità, ...