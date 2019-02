La Juve vince ma non convince | Dybala decisivo dalla panca | CR7 arranca

Cassano punzecchia la Juventus a Tiki Taka : “sono 25 anni che non vince…” : E’ in corso una nuova puntata di Tiki Taka, una trasmissione sempre scoppiettante. Nella prime parte si è parlato del posticipo tra Fiorentina ed Inter, tanti argomenti interessanti, dagli episodi arbitrali fino alle bordate di Wanda Nara prima in difesa di Icardi poi bordate nei confronti di Perisic. Poi si parla della Juventus e della brutta prestazione dell’andata contro l’Atletico Madrid, intervento anche di Antonio ...

Milik : «La prossima è contro la Juve e vogliamo vincerla» : Milik autore della terza doppietta stagionale con il Napoli ha parlato ai microfoni di SKy al termine della gara contro il Parma. «Sono contento perché abbiamo vinto dopo due pareggi. Andiamo avanti, la prossima è contro la Juve e vogliamo vincere» Ancelotti ti ha suggerito dove tirare la punizione? «Sì, devo ringraziare tutto lo staff che mi ha aiutato per quella posizione» Vi è mancato fare gol? «Sì per tutti noi. Ci sono tante cose che ...

Regalo felsineo : Dybala segna e la Juve vince anche a Bologna : Dybala scaccia i fantasmi della Champions, 22° vittoria su 25 partita in campionato per la Juventus. Dopo più di un?ora di sofferenza la Joya (entrato per Alex Sandro 8 minuti prima)...

De Laurentiis - stoccata alla Juve : 'Che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?' : stoccata alla Juventus . Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , intervistato da Sky, parla del suo Napoli , e ne ha per tutti: per la Juve, per Sarri, per i tifosi critici. 'Se avessi un ...

De Laurentiis punge la Juve : “Non ha senso vincere con 200 milioni di debiti” : DE Laurentiis Juve- Aurelio De Laurentiis, come riportato da “SportMediaset”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista lanciando una stoccata totale alla Juventus. Il presidente partenopeo ha ammesso: “Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per prendere un calciatore che senso avrebbe vincere?“. Una stoccata totale che potrebbe spingere […] L'articolo De Laurentiis punge la Juve: ...

DeLa alla Juve : “Che gusto c’è a vincere con 200 milioni di debiti?” : L’intervento ai microfoni di SkySport Tra le tante dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis ai microfoni di SkySport, ce n’è una che ci preme sottolineare. Quale? Quella che ha riguardato la Juventus. Il presidente del Napoli, interpellato sulla distanza che separa gli azzurri dalla squadra di Allegri, ha infatti risposto così: “Il nostro distacco dalla vetta? Non sono sorpreso, ma se avessi 200 milioni di debiti con ...

De Laurentiis - che stoccata alla Juve : «Vince ma con 200 milioni di debiti» : Un'altra stoccata ai bianconeri , quella rivolta dal presidente del Napoli che, intervistato da Sky Sport, si sofferma anche sul feeling con Ancelotti, le ambizioni di vittoria in Europa League, ...

De Laurentiis punge la Juventus : “che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?” : “Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per prendere un calciatore che senso avrebbe vincere?”, sono le dichiarazioni piccanti a Sky Sport da parte del presidente del Napoli De Laurentiis ed in relazione alla Juventus e nel dettaglio per l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei bianconeri. Poi un commento sui tifosi che sembrano allontanarsi dal San Paolo: “c’è molto da fare, ma non capisco lo ...

Napoli - ADL pizzica la Juve : "Che senso ha vincere con 200 mln di debiti?" : "Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per prendere un calciatore che senso avrebbe vincere?". Da Dimaro, "Sono qui per finalizzare il nuovo contratto per i ritiri dei prossimi tre anni", ...

De Laurentiis : 'Tifosi - chi molla è un fallito. Juve? Che senso ha vincere con 200 milioni di debiti con le banche?' : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky Sport 24 , dicendo la sua in primis sul sorteggio di Europa League, che opporrà negli ottavi di finale la sua squadra al Salisburgo: ' Il Napoli non ha paura di nessuno , siamo consolidati perché ...

De Laurentiis ed il distacco Juve-Napoli : “che senso avrebbe vincere con un debito da 200 milioni con le banche?” : Aurelio De Laurentiis ha parlato della distanza che ancora c’è tra il suo Napoli e la Juventus che comanda la classifica della Serie A “Carlo Ancelotti da Oscar e Napoli da 7 in pagella“. Lo dice Aurelio De Laurentiis analizzando ai microfoni di Sky la stagione fatta finora dagli azzurri sotto la guida del nuovo tecnico. Il presidente del club partenopeo condivide il voto dato alla squadra da Ancelotti: “Io sono ...

Sacchi critica la Juve di Allegri : 'In Champions si vince con il calcio offensivo' : Dopo la sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid, su Massimiliano Allegri e sulla sua squadra si sono abbattute diverse critiche. Alcune di queste sono sicuramente costruttive, altre invece sembrano un po' ingenerose verso un tecnico che ha dimostrato di saper guidare egregiamente i suoi uomini verso la conquista di diversi titoli. Uno dei più critici verso Massimiliano Allegri è stato Arrigo Sacchi. L'ex allenatore già nelle passate ...

Carletto Ancelotti fa arrabbiare la Juventus : “auguro all’Atletico di vincere la Champions” : Carletto Ancelotti ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo, il quale ha rinfacciato ai tifosi dell’Atletico Madrid le sue 5 Champions League Carletto Ancelotti ha staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa il tecnico è stato anche interpellato sul ben noto gesto del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha mimato il 5 nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...

Juve - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi : 'Auguro all'Atletico di vincere la Champions' : TORINO - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi della Juventus . Il tecnico del Napoli nel post partita della sfida contro lo Zurigo in Europa League commenta le dichiarazioni del presidente dell'Atletico ...