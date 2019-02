La Federal Trade Commission terrà un seminario pubblico per affrontare la questione loot

eurogamer

: La #FederalTradeCommission terrà un seminario pubblico per affrontare la questione #lootbox - Eurogamer_it : La #FederalTradeCommission terrà un seminario pubblico per affrontare la questione #lootbox - VG247it : La Federal Trade Commission degli Stati Uniti terrà un seminario pubblico per discutere le...… - Qwant_IT : USA: il gruppo di difesa della privacy Electronic Privacy Information Center (EPIC) ha chiesto alla Federal Trade C… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Ladegli Stati Uniti (FTC) ha rivelato l'intenzione di tenere unriguardo le controversebox. Il Presidente della FTC Joseph Simons ha già comunicato i dettagli alla Senatrice Maggie Hassan, che in passato aveva chiesto all'ESRB di far luce sulladellebox, non sempre molto chiara.Come riporta VG247, ecco la lettera di Joseph Simons inviata alla Senatrice Hassan:"Condivido le sue preoccupazioni riguardo allebox ma non posso rispondere alle sue domande specifiche su qualsiasi iniziativa di polizia non pubblica. Stiamo al momento pianificando unriguardo lebox verso la fine del 2019 senza coinvolgere le forze di polizia. Unpotrebbe fornire un terreno comune per tutte le parti interessate che rappresentano diversi punti di vista, come quelli delle associazioni dei consumatori, gruppi di ...