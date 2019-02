La difesa dei genitori di Renzi ha chiesto la revoca dei domiciliari : Quasi cinque ore di interrogatorio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, ascoltati al palazzo di giustizia di Firenze dal gip Angela Fantechi. I genitori dell'ex premier, da una settimana agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze che li vede indagati con le accuse di bancarotta e false fatturazioni riguardanti alcune società cooperative, avrebbero risposto alle domande e collaborato. Al punto che lo storico ...

Gli Usa lanciano una campagna globale a difesa dei diritti gay : Cancellare dal mondo la criminalizzazione dell'omosessualità. È l'obiettivo di una campagna globale che l'amministrazione Trump ha affidato a Richard Grenell, ambasciatore americano in Germania apertamente gay. L'...

Trasporti in Sardegna : in difesa dei diritti di sardi e non sardi - : Finanza & Dintorni Chi è sardo o va spesso in Sardegna sa che è un'annosa questione. Andarci costa sempre di più con conseguenze che colpiscono soprattutto i sardi. Ho parlato con diverse persone e in ...

Trasporti in Sardegna : in difesa dei diritti di sardi e non sardi - : Finanza & Dintorni Chi è sardo o va spesso in Sardegna sa che è un'annosa questione. Andarci costa sempre di più con conseguenze che colpiscono soprattutto i sardi. Ho parlato con diverse persone e in ...

Un comitato in difesa dell'unità nazionale contro la secessione dei ricchi : "secessione dei ricchi" secondo la limpida espressione usata dal Professor Gianfranco Viesti nel suo libello/appello a dire no o "autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario", secondo l'ambigua e un po' soporifera espressione usata in Parlamento, dove la bomba accuratamente tenuta nascosta dal governo del cambiamento sta per esplodere?Che cosa resterà allo Stato già unitario una volta succhiate 23 materie (di ...

Sanremo 2019 - insulti a Il Volo in sala stampa? Ecco la difesa dei giornalisti : l'ultimo sospetto : 'insulti, ma anche battute e goliardate che estrapolate diventano offese, video decontestualizzati e postati sui social'. Così diversi giornalisti della sala Stampa di Sanremo si sono difesi dopo la ...

A Paceo un corteo in difesa dei randagi : Un corteo in difesa dei randagi e per dire 'basta ai soprusi'. Si svolgerà a Paceco il giorno 23 febbraio. Dopo gli episodi sgradevoli di avvelenamento le sparizioni che si sono verificate nella ...

Bankitalia - Tria dopo gli attacchi dei vicepremier : «L’indipendenza va difesa» : Il ministro dell’Economia interviene dopo le parole di ieri di Salvini e Di Maio che sabato avevano esplicitamente chiesto «discontinuità»

Tria dopo gli attacchi dei vicepremier «Bankitalia - l’indipendenza va difesa» : Il ministro dell’Economia interviene dopo le parole di ieri di Salvini e Di Maio che sabato avevano esplicitamente chiesto «discontinuità»

Tria dopo gli attacchi dei vicepremier «Bankitalia - l’indipendenza va difesa» : Le parole del ministro del Tesoro dopo le prese di posizione dei titolari del Viminale e del ministero del Lavoro, che sabato avevano esplicitamente chiesto «discontinuità»

Venezuela : Grillo (Siciliani verso la Costituente) - 'Ars faccia valere Statuto in difesa dei siciliani' : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Dalle comunità siciliane del Venezuela ci giungono drammatiche testimonianze non solo del clima di violenza che persiste soprattutto nella capitale, ma anche della gravissima situazione economica che ormai colpisce la generalità delle famiglie ridotte spesso alla fame"

Diciotti - la difesa di Salvini : «Sequestro dei migranti? Scesero due ore dopo l’ok» : Il ministro dell’Interno difende una «decisione collegiale» presa per la «sicurezza nazionale» e attacca il tribunale dei ministri di Catania. La relazione rivista con Giulia Bongiorno

Lettera aperta per la difesa dei diritti di rappresentanza parlamentare dei cittadini italiani residenti all'estero : ... ma anche inviare un messaggio negativo e controproducente a milioni di donne e uomini che sono i portatori e promotori più diretti ed efficaci degli interessi e dell'immagine dell'Italia nel mondo. ...

Napoli-Bari - patto tra de Magistris e Emiliano : 'Insieme per la difesa dei territori' : L'attenzione per le grandi questioni ambientali aperte, lo scambio di buone pratiche, l'interesse al processo di autonomia rafforzata: su questi temi c'è un comune interesse da parte del presidente ...