La crescita delle Tv online | 8 | 5 milioni di abbonati entro il 2020

Agromafie - volume d’affari in crescita : 24 - 5 miliardi di euro nel 2018. Maggior parte delle denunce è per caporalato : 24,5 miliardi di euro : è il volume d’affari complessivo annuale delle Agromafie , che nel 2018 ha avuto un aumento del 12,4%. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e alle barriere per la circolazione delle merci e dei capitali. Non solo, dati della Guardia di Finanza, diffusi in occasione della presentazione del VI Rapporto sulle Agromafie ...

I 6 fattori che spingono la crescita delle rinnovabili : È stato appena pubblicato un quadro mondiale aggiornato sulle fonti energetiche rinnovabili nel Rapporto "A new world. The geopolitics of the energy transformation 2019", curato dalla Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation e da IRENA (International Renewable Energy Agency) che dal prossimo aprile sarà diretta dall'italiano Francesco La Camera.I 6 fattori che, secondo tale Rapporto, guidano il rapido sviluppo ...