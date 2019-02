Juventus | Galeone lancia la bomba sul ‘figlioccio’ Allegri | “lascerà il club a fine

sportfair

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Giovanniha parlato del futuro di Massimilianoche potrebbe essere in Premier League, ma ha anche attaccato duramente Sacchi Giovanni, ex allenatore di Massimilianoai tempi del Pescara, ha mantenuto un ottimo rapporto con l’attuale tecnico della. Quest’ultimo è stato recentemente al centro di copiose critiche eha voluto difenderlo a spada tratta ai microfoni di Radio Kiss Kiss, attaccando anche duramente Sacchi.ha esordito parlando dello scontro tra Napoli e, ma la conclusione sul futuro diè stata molto interessante. Ecco le sue parole:Jonathan Moscrop“Si scontrano due tra i migliori attacchi e difese del nostro campionato. La differenza l’hanno fatta soltanto i punti conquistati fuori casa. Ladeve credere al passaggio del turno in Champions e deve crederci soprattutto ...