Juventus Atletico | Gianluca Vialli | ' Possono ribaltarla Io in Nazionale? Ci sto pensando'

Atletico Madrid-Juventus - la Uefa apre procedimento contro Simeone e la Juventus : A quasi una settimana da Atletico Madrid-Juventus , la Uefa ha ufficialmente parlato di quello che sarà il procedimento disciplinare che verrà presi nei confronti dei rappresentati delle due squadre. ...

Atletico-Juventus - Allegri nei guai : la Uefa apre un’inchiesta contro l’allenatore bianconero : Massimiliano Allegri nel mirino nella Uefa per aver violato il regolamento tra il primo ed il secondo tempo di Atletico-Juventus: ecco cosa è successo Atletico Madrid e Juventus ‘pareggiano’, almeno per quanto riguarda le inchieste Uefa aperte a carico dei propri allenatori. Se il Cholo Simeone si vede inquisito per l’esultanza a seguito del secondo gol dei colchineros nella partita di Champions League contro i ...

Juventus - Nedved bisticcia con un tifoso del Bologna che aveva la maglia dell'Atletico : Pavel Nedved è da sempre legatissimo ai colori della Juventus. Il sodalizio tra i bianconeri e la 'Furia Ceca' dura dall'estate del 2001 ed è più solido che mai. Nedved, prima ha dato tutto se stesso in campo, portando i bianconeri a raggiungere risultati davvero incredibili e poi da qualche anno è il vice presidente della Vecchia Signora. L'ex giocatore Ceco ormai è uno dei pilastri dei bianconeri e con l'addio di Marotta ha sempre più poteri. ...

Juventus-Atletico Madrid : quale ruolo per Dybala? Ecco la possibile svolta! : JUVENTUS ATLETICO Madrid- 16 giorni alla partita più importante della stagione in casa bianconera. Come evidenziato dallo stesso Massimiliano Allegri, contro l’Atletico Madrid servirà una Juventus compatta, attenta e consapevole di avere la forza di poter ribaltare il risultato. Servirà un 3-0, risultato complicato, ma non impossibile per una Juventus agguerrita pronta a sorprendere tutti. […] More

Bologna-Juventus - Allegri : 'Atletico? Sono ottimista - servirà un'adrenalina pazzesca' : Queste le parole dell'allenatore bianconero su Sky Sport. "Atletico? Credo nel passaggio del turno" Bologna archiviato, ora Napoli e Udinese. Allegri ci crede: "Credo nel passaggio del turno, il 12 ...

Bologna Juventus 0-1 - Allegri nel post gara : “Scorie dopo Atletico” : Bologna Juventus 0-1, Allegri salva il risultato – Era importante ricominciare con una vittoria dopo il ko incassato in Champions League. La Juventus riesce nel suo compito di tornare ai 3 punti confermando la sua leadership in Serie A, la vittoria di Bologna però non inganni: ok il risultato, ma la prestazione della squadra non […] L'articolo Bologna Juventus 0-1, Allegri nel post gara: “Scorie dopo Atletico” proviene da ...

Juventus - Dybala stende il Bologna e cancella le scorie dell’Atletico : difesa e centrocampo faticano senza titolari : La Juventus passa di misura a Bologna grazie al gol di Dybala. cancellate le scorie della sconfitta di Champions League, ma difesa e centrocampo continuano a non convincere senza i titolari Un solo gol e tre punti, la Juventus passa di misura al Dall’Ara di Bologna firmando la 22ª vittoria in campionato, la terza consecutiva, la 4ª nelle ultime 5. Porta inviolata per la miglior difesa del campionato, un gol in più per il miglior attacco. ...

Juventus Atletico Madrid – lunedì la decisione su Simeone : Juventus Atletico Madrid – Bianconeri sconfitti sul campo dai Colchoneros per 2-0, ma la rivincita potrebbe iniziare già lunedì con la sentenza per l’esultanza del Cholo Simeone. JVUENTUS Atletico Madrid – La sfida comincia in tribunale, questi i possibili scenari Dopo l’esultanza tutt’altro che elegante del Cholo Simeone, l’Atletico Madrid attende la decisione da parte […] More

Juventus - Allegri 'Dall Atletico una scossa - l adrenalina è al top' : TORINO - Il 2-0 di Madrid con l'Atletico ha ferito ma non abbattuto la Juventus e le prossime tre sfide di campionato, quella di domani con il Bologna, lo scontro diretto con il Napoli e la partita ...

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

L'Atletico Madrid attacca la Juventus : "Potente e influente come il Real Madrid" : Il 12 marzo all'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri tenterà l'impresa contro L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I colchoneros hanno vinto con gran merito l'andata per 2-0 e solo ...

5 rimonte in Champions League che la Juventus dovrebbe imitare per ribaltare l'Atletico : Missione rimonta il 12 marzo per la Juventus chiamata a ribaltare allo Stadium di Torino il pesante 2-0 subito con l’Atletico a Madrid nei primi novanta minuti della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’imperativo bianconero è di crederci fino alla fine e gli uomini di Allegri proveranno sicuramente in tutti i modi a centrare la ‘remuntada’. Impresa evidentemente non semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco 5 ...

L'Atletico Madrid accusa la Juventus - : L'amministratore delegato delL'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin attacca la Juventus dopo l'ottavo di finale di Champions vinto dai colchoneros mercoledì. 'Per battere club potenti come il Real ...