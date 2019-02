Iva | il governo studia il mini aumento | aliquota al 23% | più detrazioni nel 2020

Di Maio smentisce patrimoniale e rialzo Iva : il governo è saldo : Niente patrimoniali, niente aumenti dell'Iva e niente manovra bis. E sulla Tav al governo "troveremo una soluzione, come abbiamo sempre fatto". Sono le rassicurazioni lanciate del vicepremier Luigi Di Maio, che oggi si è recato in visita agli stand del mercato Coldiretti, nei pressi del Circo Massimo a Roma, in occasione dell'"etichetta day". "Oggi festeggiamo una cosa che dovrebbe essere normale: il sacrosanto diritto dei cittadini di sapere da ...

Conte rassicura : 'Nessuna manovra correttIva nè patrimoniale'. Ma il governo cerca i soldi... : Non ci sarà una manovra bis conferma anche il vicepremier Di Maio. Ma l'esecutivo deve reperire entro l'anno almeno 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva nel 2020

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttIva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Conte : il mio Governo non cadrà - escludo manovra correttIva : Roma, 24 feb., askanews, - 'Il Governo terrà: anche dopo le Europee. Ho visto che Fitch ci classifica come Paese stabile con prospettive negative legate soprattutto all'instabilità politica; addirittura ipotizza elezioni anticipate in questo 2019. Sinceramente, questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il ...

Sardegna al voto - test per il governo. Il Movimento Cinquestelle teme di arrIvare terzo : Non più tardi di due giorni fa Matteo Salvini minimizzava: «L’esito delle elezioni in Sardegna non cambierà nulla per il governo». E ancora ieri, su Twitter: «Sarà un’ennesima batosta per la sinistra». Quasi a voler far scudo agli alleati grillini. Perché è proprio il M5S che rischia di più in questa domenica alle urne. voto regionale ma test nazio...

Il piano segreto del governo per aumentare subito l'Iva : Una strategia questa che l'esecutivo sta mettendo in conto per parare i colpi di una economia che si appresta ad entrare in recessione. Con un intervento del genere è probabile aspettarsi una ...

Governo esclude una manovra correttIva. Ue in pressing e oggi la pagella di Fitch : La tenuta dei conti pubblici italiani preoccupa l'europa, ma il premier conte continua a usare toni rassicuranti il verdetto dell' agenzia di rating dovrà aggiornare le sue stime sull'Italia

È vero che nel governo qualcuno ha ammesso che serve una manovra correttIva? : Successivamente ha precisato che 'se l'economia dovesse crescere meno del previsto […] la proiezione del saldo di bilancio potrà essere rivista Il 'saldo di bilancio' è la differenza tra il ...

Conte : "Nessuna manovra bis. Governo disinnescherà clausole di salvaguardia sull'Iva" : "L'attenzione al mondo delle imprese, soprattutto a quelle medie-piccole c'è". "Introdotte forme detassazione per investimenti e occupazione" "Nella fiscalità il Governo ha introdotto numerose forme ...

È Pasquale Tridico il jolly del Governo per scongiurare una manovra correttIva? : (a cura di Giuseppe Pennisi per Formiche.net)Governo e Parlamento sono alle prese essenzialmente con problemi di politica giudiziaria (caso Diciotti, caso Rignano) e con l'approssimarsi delle elezioni regionali in Sardegna (oltre a una doppia campagna elettorale: tra maggioranza ed opposizione a livello nazionale e tra i due partiti-movimenti su cui si regge l'esecutivo). Tuttavia, sottotraccia a Palazzo Chigi, nei ministeri ed anche (e ...

Xylella - l'Europa avverte il governo : «Ora è arrIvato il momento di agire» : La Xylella sta avanzando e l'Italia non può più restare ferma. Il messaggio arriva da Bruxelles, chiaro e forte. Ed è diretto al governo italiano. A lanciare l'allarme è il commissario alla Salute ...

Pensioni : decretone - Governo mira all'allungamento della pace contributIva : Continua ancora la discussione in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone unico prima della conversione in legge definitiva. Il testo, infatti, è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e si trova ormai da alcune settimane in Aula al Senato dove sono stati presentati più di cinquecento emendamenti contenenti le proposte di modifica. Il Governo propone la pace contributiva fino a 10 anni Stando a ...

Manovra correttIva : il Governo non la esclude più : In Aula alla Camera, il ministro aveva detto che, anche in caso di rallentamento dell'economia, "non si manifesterebbe comunque la necessità di una Manovra" correttiva, perché "un eventuale ...