‘Italia | come stai?’ | Vanessa Ferrari | De Nicolo e Pizzolato Grandi ritorni col mirino

‘Italia - come stai?’ : Wierer e Vittozzi sono pronte mentalmente per la Coppa del Mondo? : Il biathlon italiano sta vivendo la sua stagione più appassionante di tutti i tempi. Due azzurre, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, occupano la prima e la seconda posizione in ben tre classifiche di Coppa del mondo: generale, sprint ed inseguimento. E’ innegabile come entrambe le portacolori del Bel Paese abbiano compiuto un notevole salto di qualità nel passo sugli sci. Vittozzi, in particolare, nelle ultime due sprint disputate ha ...

‘Italia - come stai?’ : Vittozzi - Wierer e Lollobrigida fanno sognare. Short track da seconda fascia in Europa : Un fine settimana di sport invernali tra conferme, criticità latenti e nuove speranze per l’Italia. A farla da padrone, ancora una volta, è stato il biathlon. Lisa Vittozzi si è finalmente sbloccata con due vittorie consecutive che hanno consacrato un talento cristallino ed annunciato. Le qualità al poligono della sappadina sono fuori discussione, sta sparando in questa stagione con un ottimo 91%. Le azzurre in lizza per la Coppa del Mondo ...

‘Italia - come stai?’ : Francesco De Fabiani e Dominik Fischnaller atleti da gara secca : Il Tour de Ski appena concluso ha emesso un verdetto: Federico Pellegrino non è più solo. Francesco De Fabiani sembra aver compiuto finalmente un salto di qualità sotto il profilo mentale e prestazionale: ora sono due le punte azzurre nello sci di fondo. Non inganni il risultato finale del Tour de Ski: De Fabiani non è andato oltre il nono posto perché ha sofferto sulla salita conclusiva del Cermis, una scalata che per ora il valdostano non ...

‘Italia - come stai?’ : Dorothea Wierer inizia a crederci. Moioli non al 100% - finalmente i giovani nello sci : L’ultimo fine settimana prima delle feste di Natale ha offerto spunti interessanti per l’Italia degli sport invernali. Dopo tre tappe disputate, Dorothea Wierer resta saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon. Se la slovacca Paulina Fialkova resta abbastanza vicina a 36 lunghezze di distanza, tutte le altre inseguitrici accumulano già un gap superiore ai 100 punti (compresa Lisa Vittozzi che è ...