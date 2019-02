Isola dei Famosi - lite furibonda tra Soleil e Ariadna : Soleil Sorge contro tutti, una lite furibonda con Ariadna Romero Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l’ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. La Romero, indispettita dalle dure parole dell’altra naufraga, ha replicato che lei ...

Isola dei famosi - Ariadna massacra Soleil : "Sei finta come la m***a" - finisce in disgrazia : Scontro violentissimo, a L'Isola dei famosi, tra Ariadna Romero e Soleil Sorgè. La Sorgè ha polemizzato sul fatto che tutti eseguissero con premura gli ordini del leader della settimana Ghezzal, mentre la settimana precedente, quando la leader era lei, non avevano affatto lo stesso comportamento dis

L'Isola dei Famosi - la Romero insulta Soleil : 'Fai schifo - sei finta come la me...' : Clima teso in queste ore sulle spiagge delL'Isola dei Famosi 2019, dove abbiamo visto che molti dei naufraghi in gara hanno puntato il dito contro la bella Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e Donne che sta portando un bel po' di scompiglio nel reality show. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro la ragazza, che tuttavia ad oggi è una delle pochissime concorrenti (se non l'unica!) che riesce a rendere 'frizzante' in clima in ...

Isola dei Famosi - Soleil e Ariadna si lasciano andare a reciproche accuse : Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l'ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. A muso duro una di fronte all'altra La Romero, indispettita dalle dure parole dell'altra naufraga, ha replicato che lei è una ragazza di pancia, una persona vera e ...

Isola dei Famosi - Soleil 'Sei una bambina viziata' e Ariadna 'Sei una finta di m...' : Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l'ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. A muso duro una di fronte all'altra La Romero, indispettita dalle dure parole dell'altra naufraga, ha replicato che lei è una ragazza di pancia, una persona vera e ...

Isola dei Famosi : Marina La Rosa racconta il suo dramma : Marina La Rosa si commuove a L’Isola dei Famosi: il suo dramma Nell’ultima puntata del daytime dell’Isola dei Famosi ne sono successe davvero di tutti i colori. E oltre il litigio tra Soleil e Ariadna, c’è stato anche un altro episodio che ha fatto molto parlare. Cos’altro è successo? Marina La Rosa ha raccontato il suo dramma personale: il pessimo rapporto con il padre. Rapporto che è andato migliorando solo negli ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - di nuovo guerra tra naufraghi : Sarah scioccata : Isola dei Famosi Anticipazioni, Ghezzal leader incompreso Non abbiamo ancora le Anticipazioni sull’Isola dei Famosi ma le news emerse dal day time bastano e avanzano per capire di cosa si parlerà nella prossima puntata. Ancora una volta infatti c’è stato un duro scontro tra i naufraghi che stanno cercando di fare il possibile per andare […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, di nuovo guerra tra naufraghi: Sarah ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna e Marina si scontrano con Soleil : Appuntamento quotidiano, anche oggi, 25 febbraio, con l'Isola dei Famosi 2019, nella striscia quotidiana in onda su Canale 5.A Playa Uva, Riccardo è rientrato dopo gli accertamenti medici anche se le forze non sono ancora al 100%.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Ariadna e Marina si scontrano con Soleil pubblicato su Gossipblog.it 25 febbraio 2019 16:25.

Isola dei famosi 2019 - Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero sempre più vicini sulla isla bonita : Dopo Jeremias e Soleil potrebbe nascere un’altra coppia a L’Isola dei famosi. Trattasi di Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero. Non è un mistero che l’ex calciatore (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lui) subisca il fascino della modella cubana (QUI tutte le curiosità sul suo conto), e gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall’Honduras mostrano i naufraghi alquanto vicini e complici. Ghezzal è il leader della ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorgè accusa i suoi compagni di essere inferiori : Soleil Sorgè è una delle concorrenti meno apprezzate di questa edizione dell'Isola dei Famosi, il suo ingresso nel reality insieme a Jeremias Rodriguez non è andato a genio agli altri naufraghi. I ...

Palinsesto Canale 5 : Isola dei famosi al lunedì dall'11 marzo - Amici serale da sabato 30 marzo : Publitalia, concessionaria che si occupa della pubblicità di Mediaset, ha comunicato alcune variazioni di Palinsesto per le prossime settimane. Per quanto riguarda Canale 5, stando ai listini disponibili anche online, L'Isola dei famosi andrà in onda il mercoledì fino al 6 marzo. Dalla settimana 10-16 marzo tornerà nella collocazione storica (negli ultimi anni) del lunedì. Domenica 10 marzo partirà la nuova fiction crime in 4 puntate Il ...

Isola dei famosi - Ghezzal alla modella cubana : 'Ariadna ti sposo' : All'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, oltre a liti e scontri tra i naufraghi, c'è spazio anche per nuovi amori. In primis, è il caso di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè che da quando sono sbarcati sull'Isola dei famosi sono apparsi subito come una coppia. Tra i due giovani l'affinità c'è stata fin dal primo momento. Infatti, le loro giornate in Honduras sono scandite da baci e alcuni momenti davvero ...

Ad Isola i consigli dei carabinieri per evitare furti e truffe : Serata informativa a Isola con i carabinieri Nei giorni scorsi si sono verificati vari casi di anziani che non si sono lasciati cogliere di sorpresa dai tranelli tesi dai truffatori, vanificando così ...

Isola dei Famosi 2019 - è amore tra Ghezzal e Ariadna Romero? : Non solo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che si sarebbero tra l'altro conosciuti tempo fa: l'Isola dei Famosi sta vedendo nascere una nuova coppia formata dalla modella cubana Ariadna Romero e dal calciatore franco-marocchino Abdelkader Ghezzal.L'ex centravanti del Siena - che va detto, è maggiormente noto per le sue conquiste fuori dal campo che per i suoi gol - è diventato leader della settimana in quel di Cayo Cochinos e ha deciso ...