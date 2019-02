Intesa tra Corciano e Magione per potenziare l' asse produttivo Taverne-Bacanella

Enna : in vista delle Europee 'Laboratorio politico' con forte Intesa tra Forza Italia e UDC : 'Oggi in linea con l' azione politica del commissario regionale Miccichè ha detto Salvo Campione occorre promuovere una politica inclusiva che faccia ritrovare la passione per la partecipazione ...

Rinnovato il Protocollo d’Intesa nazionale tra Ministero dell’Interno e Democrazia nelle Regole : Bacosi (Democrazia nelle Regole): «Formiamo i giovani affinché diventino protagonisti attivi per la società del futuro L’Associazione ha incontrato oltre un milione di studenti in tutta Italia, grazie alla collaborazione delle Prefetture Il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e l’Avvocato dello Stato, Giulio Bacosi, fondatore di Democrazia nelle Regole (DnR), hanno sottoscritto al Viminale il rinnovo del ...

Tav - Intesa M5S-Lega : "L'opera va ridiscussa" | Il governatore Chiamparino : "Pietra tombale" : I due partiti di maggioranza prendono ancora tempo sulla Torino-Lione. intesa per la mozione che verrà presentata nelle prossime ore a Montecitorio: l'opera andrà ridiscussa. Protestano Pd e Forza Italia

Decretone - sul reddito di cittadinanza Intesa M5S-Lega : no a limiti per rinnovi - stretta su stranieri : In Commissione Lavoro al Senato Lega e M5S hanno ritirato 39 emendamenti al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100. La decisione è avvenuta dopo una riunione di maggioranza durante una pausa ...

Decretone - Intesa Lega-M5s : ritirati emendamenti su paletti al reddito. Passa la stretta all’iter per gli extracomunitari : Dopo l’intesa sui controlli contro i “furbetti” del reddito di cittadinanza, nuova fumata bianca nella maggioranza sul Decretone. M5S e Lega hanno ritirato circa la metà degli emendamenti presentati in commissione Lavoro al Senato e il Carroccio, in particolare, ha rinunciato ai diversi paletti al reddito che avrebbero depotenziato la misura simbolo del Movimento: dal limite ai rinnovi del beneficio allo stop al doppio ...

Salvini : “Tra me e Di Maio una storia infinita”. Il piano per un’Intesa giallo-verde in Ue : È dopo l’atterraggio a Roma, volo proveniente da Alghero, che Matteo Salvini fa la sua dichiarazione d’amore: «Tra me e Luigi è una storia destinata a non finire mai». Un po’ scherza, un po’ no. Luigi - lo chiama sempre così - è ovviamente Di Maio, l’altra metà del cielo gialloverde. Salvini è in maniche corte, sembra un turista, non il leader poli...

I pastori sardi bocciano l'Intesa a 72 cent Blocchi stradali e violenze - i Pm indagano : E rischia di produrre danni incalcolabili all'economia dell'Isola. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato negli uffici della Prefettura di Sassari un gruppo di pastori. Sul piatto ...

Latte - Intesa vicina : 72 centesimi al litro | Ma da domani tolleranza zero nelle strade : I 72 centesimi Iva compresa sarebbero un acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia per ottenere, a saldo, un prezzo vicino a un euro.

Prezzo latte - verso l'Intesa : 72 centesimi al litro come acconto - Da lunedì tolleranza zero nelle strade : Al tavolo industriali-allevatori per il Prezzo del latte a Cagliari potrebbe essere stato raggiunto un accordo in extremis: 72 centesimi Iva compresa al litro come acconto per il conferimento del ...

Latte - Intesa vicina : 72 centesimi al litro Ma da lunedì tolleranza zero nelle strade : I 72 centesimi Iva compresa sarebbero un acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia per ottenere, a saldo, un prezzo vicino a un euro.

E' stallo nel governo sull'Intesa per l'autonomia delle regioni. Fico : 'il Parlamento abbia un ruolo centrale' : Previsto per la settimana prossima un vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le regioni che intendono staccarsi sempre più dallo Stato centrale

Di Maio mette una pietra sull'Intesa con i Gilet Gialli : 'No a chi è per le armi' : 'Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata o guerra civile' ha detto il capo politico M5S. Il riferimento è alle dichiarazioni rese da Chalençon, lo stesso che insieme a Di Battista avevano ...

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano Intesa : Il decreto per la nomina a Commissario è interministeriale, Lavoro-Economia, e quindi non c'è bisogno di un passaggio nel Cdm. Se non dovesse essere fatta nessuna scelta nelle prossime ore l'Istituto ...

