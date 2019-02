Inter | Marotta non ha fretta | “rinnovo di Icardi? Nessuna scadenza | abbiamo un impegno

Inter - Marotta : «A Icardi inoltreremo una proposta di rinnovo» : FIRENZE - "Sulla questione Icardi non voglio neanche entrare nel merito perché non è necessario. Noi abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare e nei prossimi giorni agiremo di conseguenza" . Nel pre-...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Faremo una proposta - preso impegno con Wanda Nara' : La questione del rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter . Dopo il caos delle ultime settimane, con la decisione della società di dare la fascia di capitano ad Handanovic, a ...

Inter - Rakitic è il sogno di Marotta e Ausilio : offerti 35 milioni : Inter Rakitic – Marotta vuole piazzare il suo primo grande colpo da dirigente dell’Inter e perché quindi non sognare Rakitic? La trattativa è più che aperta e il Barcellona è disposto a trattare con i neroazzurri. Inter che dunque vuole tornare al vertice e la strategia di Marotta è assolutamente chiara: giovani, ma anche top […] L'articolo Inter, Rakitic è il sogno di Marotta e Ausilio: offerti 35 milioni proviene da Serie A ...

Ivan Rakitic gela l'Inter : "Mi viene da ridere" - schiaffo a Beppe Marotta : Segbnali dalla Spagna per l'Inter. Se è tutto fatto per Diego Godin, Ivan Rakitic invece marca le distanze dai nerazzurri. A dirlo è lo stesso centrocampista croato del Barcellona. Le sue parole dopo la vittoria contro il Siviglia pesano come pietre: "A volte rido alla mattina leggendo tutti i rumor

Inter - Icardi lascia? Ci sono già due bomber nel mirino di Marotta : Se l'argentino dovesse lasciare il nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci almeno un paio di piste che Marotta proverebbe a percorrere. 'Come si può ben comprendere gli ...

Godin e Rakitic potrebbero essere i primi tasselli di Marotta per un'Inter da Champions : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Archiviata la qualificazione agli ottavi di Europa League, i dirigenti sono nuovamente al lavoro e presto potrebbe arrivare il primo annuncio ufficiale. Si tratta del centrale uruguaiano, Diego Godin, per cui la trattativa è a buon punto e lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ieri prima del ritorno contro il Rapid Vienna ha confermato ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Godin e Icardi : L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il dirigente nerazzurri ha iniziato commentando il gol contro la Juventus di ...

Marotta prima di Inter-Rapid : 'Presto ufficialità di Godin. Icardi? Fiducioso nel rientro' : Marotta, i suoi primi due mesi di Inter "Se mi aspettavo un inizio così difficile? Il mio lavoro comporta di conoscere un mondo in maniera approfondita, ma non mi sono spaventato quando ho accettato ...

Inter - Marotta : "Icardi? Lo aspettiamo presto. Il lavoro qui non mi spaventa" : Europa League, Inter-Rapid Vienna: le scelte di Spalletti il lavoro all'Inter - "Per quanto riguarda il lavoro qui all'Inter, - continua Marotta- si tratta di conoscere un mondo in modo approfondito. ...

Marotta categorico : «Sopra la società Inter non c'è niente e nessuno. E su Godin...» : L'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Inter-Rapid Vienna

Inter - Marotta punge Icardi e la Juve : “contento per il gol di Godin! E su Mauro…” : Inter, Marotta ha parlato della rete segnata ieri da Godin contro i rivali della Juventus ed anche del caso Icardi “Quando torna Icardi? Lo aspettiamo, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dai dirigenti in modo esaustivo. Siamo fiduciosi in un suo rientro quanto prima, quando riprenderà dal suo fastidio al ginocchio”. Beppe Marotta, ai microfoni di Skysport, è tornato a parlare dell’ex capitano dell’Inter finito nella ...

Inter - Marotta deciso : Chiesa potrebbe essere il grande obiettivo per la prossima estate : L'Inter sta già lavorando con grande assiduità per rinforzare la rosa nella prossima stagione e renderla più competitiva, cercando di ridurre il gap dalla Juventus, che da otto anni domina incontrastata. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle ultime dichiarazioni, sottolineando come si punterà a profili con esperienza Internazionale ed abituati a vincere. In questo senso vanno visti i due colpi che sarebbero stati già ...

Rakitic all'Inter - il colpo a centrocampo di Marotta sarebbe più vicino : La mediana interista negli ultimi anni è sempre stata il reparto della squadra probabilmente più problematico. Le ultime gestioni sportive sono sempre riuscite a rimpolpare a dovere attacco e difesa con prospetti che si sono poi rivelati già affidabili o comunque futuribili. Il settore nevralgico dell'Inter negli ultimi 3 anni ha invece vissuto un'alternanza fra numerosi giocatori, molti dei quali durati giusto il tempo di una stagione o poco ...