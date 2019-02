Inter | il Manchester United pensa a Skriniar | in estate potrebbe esserci l' assalto

Manchester United - Arabia Saudita smentisce Interesse all'acquisto : L'Arabia Saudita non è interessata ad acquisire il Manchester United . Dopo che da giorni stava circolando la notizia che il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva cercato di invogliare la ...

Douglas Costa - ci risiamo! Like social all’Interesse del Manchester United : nuova grana in casa Juventus : A Douglas Costa ‘scappa’ un Like all’interesse del Manchester United nei suoi confronti: in casa Juventus può scoppiare un caso dopo l’incidente e il party degli ultimi giorni Il comportamento di Douglas Costa rischia di diventare un vero e proprio caso nell’ambiente Juventus. Il giocatore brasiliano torna a far parlare di sé per questioni extra-campo. Dopo l’incidente d’auto a Santhià e la conseguente ‘fuga’ al party di Neymar, come se ...

Inter : Perišic sul mercato per 40mln - affascina Manchester Utd e Atletico Madrid (RUMORS) : In queste ultime ore sembrerebbe che l'Inter sia Interessata a cedere uno dei suoi giocatori, Ivan Perišic. L'esterno croato sembra infatti affascinare alcuni grandi club d'Europa, come il Manchester United che è particolarmente allettato dall'idea di averlo in squadra. L'Inter finora non ha mai voluto discutere della vendita di Perišic, diversamente starebbe succedendo in questi ultimi giorni. L'esterno croato, infatti, non verrebbe più ...

Inter - possibile cessione per Perisic : su di lui c'è il Manchester United (RUMOURS) : Ivan Perisic potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato dell'Inter. Fino ad ora il club nerazzurro è stato sostanzialmente in disparte dalle trattative, rimandando ogni tipo di discorso alla prossima estate, sia in entrata che in uscita. L'esterno croato, però, sembra essere finito nuovamente nel mirino di alcuni grandi club d'Europa, su tutti il Manchester United e l'Atletico Madrid. Martedì l'ex giocatore del Wolfsburg è stato ...

Inter - a giugno Perisic potrebbe essere ceduto al Manchester United (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per ...

Inter - Skriniar nel mirino di Manchester United e Psg (RUMORS) : Uno dei giocatori più ambiti all'Interno della rosa dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 per 10 milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato 15 milioni, il centrale slovacco ha stupito tutti per il rendimento offerto lo scorso anno. Quest'anno, poi, c'è stata la prova del nove con l'esordio in Champions League che non ha deluso le aspettative. Skriniar ha dimostrato di non accusare il peso della ...

Inter - se parte Miranda c'è già il sostituto : Mangala dal Manchester City : L' Inter sta già lavorando per pianificare il futuro e ha già, quasi, messo a segno un grande colpo di mercato con l'ingaggio a parametro zero del forte centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego ...

Calciomercato Inter - proposto al club nerazzurro un giocatore del Manchester United : la situazione : Il club di Zhang Jr. punta De Paul per il mercato estivo e intanto valuta un giocatore del Manchester United proposto nelle ultime ore Il mercato invernale è iniziato, l’Inter si muove già per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sono tante le trattative aperte, sia in entrata ma anche in uscita, con Miranda che smania per trovare una nuova sistemazione. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di giocare ...

Inter - Perisic potrebbe dire addio : su di lui Manchester United e Atletico Madrid : Ivan Perisic è uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione. L'esterno croato, reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha contribuito a portare la Croazia in finale contro la Francia, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non ha fatto la differenza e, anzi, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. Un rendimento che ha scatenato anche ...

Premier : tonfi Interni per Manchester City e Chelsea : Sorride il Liverpool Pomeriggio ricco di sorprese in Premier League. Il Manchester City e il Chelsea perdono in casa, rispettivamente contro Crystal Palace e Leicester. Sono due sconfitte che fanno sorridere il Liverpool di Klopp, che ora conduce la Premier con un vantaggio di 4 punti sul City di Guardiola. Per Sarri, invece, quarto posto a 11 punti di distacco dal primato dei Reds. All’Etihad Stadium, il Manchester City va in vantaggio ...