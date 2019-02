Inghilterra | star vegana rivela di aver mangiato uova e salmone e ' si licenzia' dal lavoro

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) È una storia davvero particolare quella che vede coinvolto Tim Shieff, un giovane inglese noto per essere unadel web e non solo. Infatti è anche un free runner e nel 2009 ha vinto il Campionato Mondiale Freerun Barclaycard, e ha partecipato al programma televisivo Ultimate Parkour Challenge, in onda su MTV. Inoltre ha ricoperto il ruolo di un "mangiamorte" in "Harry Potter e i doni della morte".Shieff fin dal 2012 è vegano, e circa tre anni fa ha fondato un'azienda di abbigliamento, la ETHCS, basata proprio sui principi legati al suo stile di vita. Di recente, però, il trentenne britannico si è "tradito" in seguito ad un video che lui stesso ha pubblicato su YouTube, nel quale hato che, mentre stava seguendo serenamente la sua dieta, si è recato in una fattoria. Fin qui nulla di male se non che, preoccupato per il suo stato di salute, ha ammesso dipreso e ...