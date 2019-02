Infrastrutture e trasporti sono l’ultimo problema del turismo Eppure c’è chi sostiene il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Le grandi opereimportanti per gli italiani. Aeroporti, strade, trafori, autostrade e ferrovieessenziali per 9 italiani su 10, soprattutto per lo sviluppo turistico del nostro Paese (Sic!). “Tra queste anche il Tunnel del Brennero, la cui realizzazione sta a cuore al 78% degli intervistati, il Terzo Valico del Giovi, ovvero la ferrovia ad alta velocità per il trasporto merci tra Genova e il Nord Italia (75%) l’autostrada della Valtrompia (quella che collega Varese e Bergamo e in particolare gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio) il 70%; la Pedemontana veneta (65%), la Pedemontana lombarda (64%)”.Lo dice un sondaggio, reso noto recentemente, commissionato dalla Conf-Confcommercio all’Istituto di ricerche Piepoli, sondaggio però che lascia molte perplessità sui risultati che ha messo in luce. Se alla domanda vuoi o non vuoi le seguenti opere infrastrutturali ...