Incidente in motoslitta sulle Alpi svizzere | muore 17enne di Sondrio | grave il padre

Incidente in motoslitta - muore ragazzo : 9.14 Un 17enne italiano è morto e suo padre è rimasto gravemente ferito in un Incidente con la motoslitta in Svizzera, in val Mesolcina. Il ragazzo è morto sul colpo mentre il padre, un artigiano della Valchiavenna, è ricoverato in gravi condizioni. Il giovane è precipitato per diverse centinaia di metri.