Incendio in via Turati | evacuato palazzo | strada bloccata FOTO E VIDEO

Paola. Incendio vicino ai binari : circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria : Ore da incubo per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria è andata in tilt tra Sicilia e Calabria per

Sicurezza sul lavoro : al via il corso antIncendio medio rischio : La Spezia - Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, dalle 14 alle 18, si svolgerà il corso antincendio medio rischio. Il corso, della durata di otto ore, avrà luogo nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, ...

Roma - Incendio su terrazzo in via del Corso : incendio all'ultimo piano di un palazzo in via del Corso , nel cuore di Roma. Sul posto è in Corso l'intervento di polizia e vigili del fuoco. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe divampato al ...

Riapre l’aeroporto di Ciampino dopo un principio d’Incendio : ENAC e ASL danno il via libera : L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha disposto la riapertura dell’Aeroporto di Roma Ciampino a tutte le operazioni di volo. Lo scalo era stato chiuso a seguito di un principio di incendio che ieri mattina aveva interessato un magazzino in un’area interrata dell’aerostazione. L’Ente ha ricevuto un riscontro positivo da parte della ASL Roma 2, competente per territorio che, preso atto della documentazione ...

Incendio aeroporto Ciampino - evacuati passeggeri e dipendenti : voli rinviati Video : Adr: «Fumo da un’intercapedine». Aerostazione chiusa fino alle 12. Dieci giorni fa lo scalo era stato evacuato per consentire la rimozione di ordigni bellici trovati durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aerei

Macchina in fiamme in via Einstein - l'Incendio è doloso : BOLZANO . Auto in fiamme questa mattina, poco dopo le 9.30, in via Einstein. La vettura, una Ford Focus, si trovava in sosta su un'area sterrata da diversi mesi e la proprietaria, una ragazza slovacca,...

Campi Bisenzio. Incendio nel multisala di via Cervi : oltre mille evacuati : Maxi intervento per i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze e dei distaccamenti di Calenzano e Firenze Ovest. I

Calabria - Incendio in una baraccopoli a San Ferdinando : una vittima - Il Viminale : 'Al via i ricollocamenti' : All'origine dell'incendio potrebbe esserci uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi. E' questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori di polizia e ...

Milano. Grande spavento per un Incendio in una palazzina di Via Volta : Paura tra i passanti e tra gli inquilini per un incendio in una palazzina di Via Volta. E’ successo in

Milano - Incendio in via Volta : in fiamme appartamento all'ultimo piano : Milano, incendio in via Volta: in fiamme appartamento all'ultimo piano Sette auto dei Vigili del Fuoco stanno allontanando tutte le persone presenti sulla via, sempre molto frequentata per la presenza di bar e ristoranti Parole chiave:

Catania. Librino : Incendio in viale Moncada : in salvo inquilini : Attimi di paura mercoledì pomeriggio al Librino. I Pompieri sono intervenuti a Catania per trarre in salvo alcune persone che

Teano - Incendio in una scuola di Viale Sant'Antonio - : Teano " Un incendio è divampato, nel pomeriggio di domenica 10 febbraio, all'interno di una scuola di Teano, in Viale Sant'Antonio. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, dopo ...