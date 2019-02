Incendio in abitazione nel Vicentino | donna si getta dalla finestra

Rapagnano. Violento Incendio nella notte. Distrutte due auto e inagibile un'abitazione : Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando è scattato l'allarme. Un Violento incendio si è scatenato a partire dall'impianto a metano di una Ford Ka parcheggiata in una rimessa privata di via ...

Steffisburg - BE - : bimbo muore in Incendio abitazione

Steffisburg - BE - : diversi feriti in Incendio abitazione

Incendio in abitazione a Pescara Colli - morti per l'esalazioni due anziani coniugi : Pescara - Due coniugi, di 83 e 78 anni, sono morti a causa delle esalazioni prodotte da un Incendio che si è sviluppato nella loro abitazione, nella zona Colli di Pescara. I corpi dei due sono stati trovati sul pavimento della cucina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dal materasso di una camera da letto e non avrebbero interessato il resto della casa, una villetta, ma i fumi hanno rapidamente invaso le altre ...

Ex agente di scorta a Falcone muore nell’Incendio dell’abitazione - si salvò dall’attentato : La vittima è Walter Cucovaz, ex agente della polizia di stato che aveva fatto parte della scorta ai giudici Falcone e Borsellino durante i sanguinosi attentati di mafia a Palermo. Per il 57enne inutili i successivi soccorsi medici prima da parte dei pompieri e pi dei sanitari del 118. Si era salvato dall'attentato di Capaci per puro caso.Continua a leggere

Incendio in un'abitazione a Bra - già a fuoco dieci metri di colmo del tetto : Incendio in un'abitazione a Bra. Le fiamme sono partite da un caminetto che ha causato ingenti danni alla casa in strada Castelletto. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 18,20 di oggi, ...

Arezzo - Incendio in abitazione : 2 morti : 8.06 Due persone anziane sono morte e due donne di 27 e 56 anni sono rimaste ferite a causa dell'incendio divampato in un'abitazione. Il fatto è avvenuto intorno alle 4.40 in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dei due anziani. Le donne ferite sono state portate all'ospedale di Sansepolcro in codice giallo In corso gli ...