In rialzo con stop Trump a nuovi dazi Piazza Affari corre dopo Fitch

Mercati del Vecchio Continente in lieve rialzo : Acquisti modesti sui listini azionari europei , in attesa di novità dai colloqui USA-Cina sui dazi. Intanto sulla piazza americana l'indice S&P-500 si muove poco sopra la parità, mostrando un aumento ...

Telecom : conti 2018 in rialzo per Tim Brasil - +26 - 5% per l'utile : conti 2018 in crescita per Tim Brasil. La società Brasiliana, controllata da Telecom Italia, ha registrato nel 2018 un utile netto pari a 1,56 miliardi di reais, pari a circa 355,6 milioni di euro,, ...

Borsa : Asia in rialzo con Corea del Sud : MILANO, 20 FEB - Borse Asiatiche in accelerazione, trascinate dalle commodities dopo che il colosso minerario Bhp ha annunciato che potrebbe aumentare i guadagni per gli azionisti nonostante i ...

rialzo controllato per il comparto materie prime dell'Italia - +0 - 58% - - tenaris mostra qualche piccolo spunto positivo : Giornata in moderato Rialzo per il settore commodities italiano , che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il settore materie prime dell'Area Euro . Il FTSE Italia Basic ...

rialzo limitato EUR sulla scia del conflitto commerciale USA-UE : La posta in gioco più alta è quella della Germania, ma tutta l'economia UE rimane molto esposta. I settori industriali nel mirino dei dazi sarebbero quello automobilistico, dell'acciaio e dell'...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 15/02/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento del 32,30%, rispetto ai ...

BORSA MILANO in rialzo con Tim - banche - verso migliore settimana in 2019 : ...6%, su cui Banca Imi conferma il giudizio "buy" dopo che l'operazione di cessione di Unipol Banca riduce il profilo di rischio della holding, fornisce una maggiore visibilità sulla futura politica di ...

Tokyo in rialzo con il resto dell'Asia : Positive le principali borse asiatiche , sulle speranze di un accordo commerciale tra USA e Cina . Continua a correre la borsa di Tokyo , con l'indice Nikkei in salita dell'1,34% a 21.144 punti mentre ...

Borsa USA attesa in forte rialzo con accordo su Shutdown : Wall Street è attesa oggi in deciso rialzo , complice l'accordo raggiunto al Congresso per evitare un nuovo Shutdown . La notizia allenta parte delle tensioni che hanno tenuto in scacco i mercati, ...

Greggio - Brent in lieve rialzo - ma pesano timori rallentamento economia : I prezzi del Brent sono positivi in un mercato dove, per quanto pesino timori di rallentamento dell'economia globale, a sostenere i prezzi sono i tagli Opec e le sanzioni Usa contro il Venezuela.

Alphabet non convince nonostante i conti in rialzo : Utili e ricavi in rialzo per Alphabet , colosso tecnologico che controlla Google . La società californiana ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con utili pari a 8,95 miliardi di dollari contro la ...

Per Mester - Fed - nuovo rialzo tassi legato a economia Usa : "Se alcuni dei rischi al ribasso per l'outlook si manifesteranno e l'economia si rivelasse più debole del previsto, mettendo a repentaglio i nostri obiettivi di doppio mandato, dovrò adeguare le mie ...

Borsa : Milano chiude in rialzo con lusso : ANSA, - Milano, 30 GEN - Seduta in positivo per Piazza Affari , Ftse Mib +0,36% a 19.771 punti, con il settore del lusso che traina sulla scia dei risultati di Lvmh che da' fiducia a tutto il settore. ...

GREGGIO in lieve rialzo tra sanzioni Venezuela e timori su economia : ... con i timori su possibili problemi alle forniture dopo le sanzioni Usa all'industria petrolifera Venezuelana compensati dalle previsioni cupe per l'economia globale.