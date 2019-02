Importanti cambiamenti dentro il Movimento | lo annuncia Luigi Di Maiovideo

Importanti cambiamenti dentro il Movimento - lo annuncia Luigi Di Maio : Secondo Luigi Di Maio è giunto il momento di apportare dei cambiamenti all’interno del Movimento “Andremo avanti con la riorganizzazione e tra domani e dopodomani ci saranno novità Importanti per il Movimento”. Così il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio che precisa: “Questa riorganizzazione non è una cosa per il M5s: servirà … L'articolo Importanti cambiamenti dentro il Movimento, lo annuncia Luigi Di ...

Importanti cambiamenti in arrivo per Overwatch nel 2019 : Nel 2019, Activision Blizzard intende puntare con decisione sul proprio hero shooter, Overwatch, con l'aumento dell'organico di sviluppatori al lavoro sul titolo.Come riporta Comicbook infatti, in seguito ad una conferenza con gli investitori, la società ha evidenziato come nel 2019 si concentrerà molto su diversi franchise di punta come Call of Duty, Diablo e Overwatch. Per quest'ultimo, il team di sviluppo alle prese col titolo verrà ...

MotoGp – La rinascita della Yamaha - Lin Jarvis sincero : “ripartiamo da Importanti cambiamenti nello staff” : Lin Jarvis ed i cambiamenti apportati al team in vista della stagione 2019 di MotoGp: le parole del managing director della Yamaha alla presentazione di Giacarta E’ in corso da Giacarta la presentazione del Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è pronta a svelare al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di incontrare i piloti e ...