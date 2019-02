Il Segreto anticipazioni | ADELA avrà ATTACCHI DI PANICO e…

Il Segreto anticipazioni 25 febbraio 2019 : Elsa sospetta una storia tra Antolina e Jesus : Mentre la Laguna incontra Isaac per avere delle risposte sul conto della sua amante, Adela riceve una drammatica notizia.

Il Segreto anticipazioni : salta l’appuntamento in prima serata su Rete4 : Il Segreto - Ibrahim Al Shami J. è Isaac Brutte notizie per i fan de Il Segreto. Questa settimana la soap spagnola dovrà rinunciare al consueto appuntamento in prima serata al martedì su Rete4. Una pausa dovuta ancora una volta a delle scelte di sinergia tra palinsesti delle reti del gruppo Mediaset. Martedì 26 febbraio su Canale5, rete sempre più in crisi in materia di ascolti, andrà, infatti, in onda una puntata speciale di Segreti e Delitti, ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa passa una notte insieme ad Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che appassiona ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Elsa Laguna interpretata dall'attrice Alejandra Meco, protagonista già di Una Vita. La donna, infatti, sarà raggiunta da Isaac dopo essere rimasta bloccata in un capanno a causa di una tempesta. Il Segreto: Elsa è diventata povera Elsa e Isaac saranno al centro dei ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Isaac ha un infortunio - Mauricio legge la lettera di Fe : Le trame della soap opera spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smettono di appassionare. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, mentre la diabolica Antolina tramerà contro Elsa Laguna con la complicità del dottor Alvaro, suo marito Isaac Guerrero sarà protagonista di un infortunio. Fortunatamente il carpentiere non appena si procurerà una grave ferita, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019: Elsa intende scoprire tutta la verità sul fratello Jesus e così fa delle domande ad Isaac e Antolina… Don Berengario deve affrontare i pettegolezzi degli abitanti di Puente Viejo sul suo conto e su quello di Magdalena… Adela apprende che la sua vita è ancora appesa a un filo, ma la donna preferisce non far preoccupare Carmelo e così decide di nascondere la cosa ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un grande sacrificio : Il Segreto, Anticipazioni straniere: il ricatto di Francisca Il Segreto, la soap spagnola che va in onda su Canale5 da diversi anni ormai, non smette di stupire i telespettatori: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Donna Francisca dividerà per sempre Fe e Mauricio. Fe farà finta di morire per sfuggire all’ira di Faustino. In seguito sarà costretta a scappare da Puente ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate all'1 marzo : Adela in pericolo di vita : I misteri de "Il Segreto", in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30 e la domenica alle 16:25, diventano sempre più fitti con il proseguire della stagione. Questa settimana, secondo le Anticipazioni de "Il Vicolo delle News", Elsa Laguna riesce finalmente a smascherare Antolina, che avrà una dura reazione nei suoi confronti proprio di fronte a Consuelo e Marcela, che saranno sbalordite dal suo comportamento, rendendosi conto del modo ...

Il Segreto anticipazioni 24 febbraio 2019 : Fulgencio minaccia di uccidere Francisca e Raimundo : Mentre il corpo di Basilio viene ritrovato dalla Guardia Civile, Francisca e Raimundo sono in balia del folle Fulgencio... solo Fernando può salvarli!

Anticipazioni Il Segreto dal 25 Febbraio al 1° Marzo 2019 : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Adela rischia di morire, Francisca e Raimundo in grave pericolo Adela sta meglio e sembra essersi ripresa a pieno. Nonostante ciò, non arrivano assolutamente buone notizie da Il Segreto. La dolce moglie di Carmelo rischia di morire. La maestra di Puente Viejo viene messa al corrente dal dottore dell’ospedale di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 25 Febbraio al 1° Marzo 2019 ...

Il Segreto - Antolina prosegue con il suo piano : anticipazioni trame dal 24 febbraio al 1 marzo : Proseguono le losche trame e i complessi sotterfugi che animano le storie de Il segreto, la soap opera spagnola ambientata nella immaginaria cittadina di Puente Viejo. Le puntate nuove vanno in onda da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Elsa tramortita da una ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa scompare nel nulla dopo aver perso il suo nuovo lavoro : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sono sempre più appassionanti. Gli spoiler degli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Italia tra qualche mese, annunciano che la nuova protagonista Elsa, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, dopo aver perso il suo grande amore Isaac Guerrero, si troverà in delle spiacevoli situazioni a causa di Antolina. In particolare la Laguna oltre ad essere considerata una ladruncola, perderà ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Alvaro chiede in sposa Elsa - Julieta sta male : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera di origini iberiche “Il Segreto”. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, ci dicono che il nuovo medico di Puente Viejo, cioè Alvaro Fernandez, dopo aver stretto un patto con la diabolica Antolina, chiederà la mano di Elsa Laguna. Julieta Uriarte, invece ancora molto stravolta per la violenza subita dai Molero, si ...