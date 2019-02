Il Parlamento britannico voterà l’accordo su Brexit entro il 12 marzo | ha detto Theresa

Il Parlamento britannico ha accusato Zuckerberg di essere un 'bullo digitale' : A Menlo Park, continua il rapporto, 'non dovrebbe essere permesso di comportarsi come gangster digitali del mondo online, né di considerarsi al di sopra e al di fuori della legge'. Per questo motivo, ...

Una commissione del Parlamento britannico dice che Facebook ha violato “intenzionalmente e consapevolmente” le leggi sulla privacy dei dati e sulla concorrenza : Una commissione del Parlamento del Regno Unito ha concluso che Facebook ha violato “intenzionalmente e consapevolmente” le leggi sulla privacy dei dati e della concorrenza. La commissione ha compilato il suo rapporto finale basandosi sui documenti aziendali interni resi pubblici

La May continua a chiedere tempo al Parlamento britannico. Per Corbyn è solo tattica : Possibilità che la May cerca di evitare e che le opposizioni, laburisti in testa, indicano come disastrosa, con conseguenze devastanti per l'economia ed il benessere dell'isola. La May, pur ribadendo ...

Parlamento britannico con la May : “Riaprire trattative backstop”. Gelo dell’Europa : “Non è rinegoziabile”. Spettro ‘no deal’ : I Comuni vogliono che la premier britannica, Theresa May, torni a Brexuelles per rinegoziare il backstop: e' questo il messaggio che esce dal voto in Parlamento dove, con 317 voti a favore e 301 contrari, e' passato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Graham Brady, che propone di sostituire, nell'accordo con l'Ue sulla Brexit, il controverso meccanismo con "soluzioni alternative per evitare un confine rigido" tra Irlanda del Nord ...

Parlamento britannico con la May : “Riaprire trattative backstop”. Gelo dell’Europa : “Non è rinegoziabile” : I Comuni vogliono che la premier britannica, Theresa May, torni a Brexuelles per rinegoziare il backstop: e' questo il messaggio che esce dal voto in Parlamento dove, con 317 voti a favore e 301 contrari, e' passato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Graham Brady, che propone di sostituire, nell'accordo con l'Ue sulla Brexit, il controverso meccanismo con "soluzioni alternative per evitare un confine rigido" tra Irlanda del Nord ...

Il Parlamento britannico prova a prendere il controllo di Brexit : Oggi i deputati voteranno su una serie di emendamenti che potrebbero portare il governo a cambiare i suoi piani

Brexit : il Parlamento britannico boccia l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Il secondo voto su Brexit del Parlamento britannico sarà il 29 gennaio : Dopo che l’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato bocciato dal Parlamento britannico martedì sera, la prima ministra Theresa May ha detto che presenterà un nuovo piano per Brexit il 21 gennaio: il piano verrà discusso e votato

Brexit : il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Brexit : il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Brexit : il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo. Oggi si vota la fiducia a May : ...

Brexit - il Parlamento britannico dice no all'accordo con l'UE : Il D-Day di Theresa May è arrivato. Nel corso della serata di martedì 15 gennaio, il Parlamento britannico ha respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli l'accordo che avrebbe dovuto regolare l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, prevista per il prossimo 29 marzo. L'esito della bocciatura era stato pronosticato, ma il colpo non è stato per questo meno doloroso da incassare: lo scarto di 230 voti segna, di fatto, un record storico, come ...

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : L'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Theresa May con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 voti contrari e solo 202 favorevoli. Una pesante sconfitta per il governo conservatore del Primo ministro che però ha assicurato di non volersi dimettere ma di voler proseguire sulla strada di un accorso.Continua a leggere

Brexit - il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo tra Londra e Unione Europea : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...