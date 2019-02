I Retroscena di Blogo | Quanta paura per la striscia della Maglie e la Rai le offre Vita

I Retroscena di Blogo : Fremantle si sfila da The Voice per lasciare il posto a... Fremantle : Si è tanto scritto in questi giorni rispetto alla tormentata genesi della nuova edizione di The Voice. L'intento di Rai2 è piuttosto chiaro, dare al proprio programma lo stesso smalto della produzione del talent più maestoso e costoso della televisione italiana, ovvero X Factor (che però ormai più che un programma tv è diventato una operazione di marketing). Per fare questo Carlo Freccero ha chiamato la società di produzione che si occupa ...

I Retroscena di Blogo : Giovanni Ciacci - dopo il no a Ballando con le stelle - un autunno a Mediaset : “Ringrazio @milly_carlucci per il bellissimo ruolo offertomi per questa nuova edizione di @Ballandoconlestelle, ma per cause non dipendenti né da me né dalla Signora Carlucci non farò parte del cast di questa nuova edizione. Faccio i miei più grandi auguri a tutti per questa nuova ed esplosiva edizione... ci vediamo presto in un’altra prima serata ...su un altra rete”. prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Giovanni Ciacci, dopo il no ...

I Retroscena di Blogo : Adrian sospeso e rinviato in autunno su Canale 5 : Se rido se piango ci sarà un motivo se penso se canto mi sento più vivo se vinco se perdo rientra nel gioco ma in fondo mi basta che mi pensi un poco.Pensare lo hanno pensato in molti e in tanti gliel'hanno pur detto, ma lui, imperturbabile e testardo -due qualità per essere Lui- lo hanno fatto perseverare e alla fine ha fatto quello che ha voluto. Peccato che la rete che ha scelto per "veicolare" il suo Adrian sia una televisione ...

I Retroscena di Blogo : The Voice 2019 resta su Rai2 - ma senza Sfera Ebbasta : La notizia lanciata da Dagospia qualche minuto fa è assolutamente clamorosa. The Voice saltato. Secondo il sito fondato da Roberto D'Agostino, l'amministratore delegato della televisione pubblica avrebbe bloccato la produzione del talent show di Rai2 per difformità di vedute rispetto alla scelta di uno dei coach del programma, ovvero Sfera Ebbasta. Secondo quanto risulta a TvBlog in realtà il programma non è saltato ed è tuttora previsto nel ...

I Retroscena di Blogo : Fremantle invade Rai2 e poi ? : C'è un po' di maretta in giro. Le onde che solcano il mare televisivo nostrano della Rai2 targata Carlo Freccero, che fatica a decollare, ma che cerca di imprimere il proprio passo nella dura vita catodica di tutti i giorni, sembrano spargere flutti di acqua salata nel cielo, che pare poco azzurro, di questi tempi per la seconda rete della televisione pubblica. I risultati non proprio brillanti danno di che pensare, ma se un grimaldello si ...

I Retroscena di Blogo : Donatella Milani chiede perdono - Rettore dice di no ? : Lo ha detto ieri pomeriggio nel corso del varietà di Rai1 Vieni da me. Donatella Milani ha parlato della sua lite nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo e lo ha fatto chiedendo in sostanza perdono. L'ex debuttante di Sanremo '83 ha detto di essersi pentita del suo sfogo durante l'ultima puntata trasmesso dello spettacolo musicale prodotto da Ballandi multimedia e si è detta disposta a tornare a cantare con la sua maestra ...

I Retroscena di Blogo : Speciale Soliti ignoti e Beppe Fiorello nel sabato sera di Rai1 pre-Ballando : Mentre in molti erano imbambolati di fronte alla settimana di Sanremo, nelle segrete stanze dei dirigenti delle televisioni pubbliche e private si stavano mandando avanti i progetti prossimi futuri di quel che andrà in onda sul piccolo schermo italico. In Rai si sta progettando il finale di stagione con i programmi che occuperanno i palinsesti della televisione pubblica fino agli inizi del mese di giugno. ...

I Retroscena di Blogo : Tiki Taka e l'intervista registrata a Wanda Nara : Wanda Nara regina della domenica sera. Attesa, attesissima, con Mediaset che ha potuto sfruttare la sua partecipazione esclusiva a Tiki Taka.E mentre Canale 5 ‘pompava’ l’evento attraverso promo ad hoc, Sky Sport rispondeva schierando Sandro Piccinini, che ha scelto la tv satellitare per interrompere il suo anno sabbatico.prosegui la letturaI retroscena di Blogo: Tiki Taka e l'intervista registrata a Wanda Nara pubblicato su TVBlog.it 18 ...

I Retroscena di Blogo : Maglie - Giordano e la striscia post Tg1 : Ve ne abbiamo già parlato da queste colonne. Non è che ci siano grandi novità rispetto a quello che abbiamo già avuto modo di raccontarvi, salvo una voce, una piccola voce, messa in giro da qualcuno negli ultimi giorni. La voce che è stata fatta circolare dice di un coinvolgimento di Mario Giordano nella nuova striscia quotidiana post Tg1 che Rai1 avrebbe in animo di far partire nelle prossime settimane.Mario Giordano andrebbe a sostituire, ...

I Retroscena di Blogo : L'offerta sontuosa di La7 per Massimo Giletti e Fazio attende Godot : Fra le trattative del tele mercato 2019 si inserisce certamente quella che riguarda il futuro di Massimo Giletti. Il giornalista piemontese da due stagioni accasato a La7, precisamente nella domenica sera diLa7 con il programma Non è l'Arena, da molti viene dato come possibile cavallo di rientro presso la scuderia Rai.Lui che non accettò le proposte dell'allora direttore generale della televisione pubblica Mario Orfeo -che decise di ...

I Retroscena di Blogo : Per la Pupa e il secchione 2019 stop (& go?) : Mercoledì potrebbe scattare l'ultimo tango fra la Pupa e il secchione 2019 e Mediaset. L'amplesso avvenuto durante il primo incontro fra Paul e Jeanne nella cupa Parigi degli anni settanta descritto nel capolavoro di Bernardo Bertolucci Ultimo tango a Parigi, non c'entra nulla stavolta. Nell'eventualità si tratterebbe di una semplice relazione professionale fra l'Endemol Shine Italy che produce (o produrrebbe?) il programma e la ...

I Retroscena di Blogo : La danza dei palinsesti di Canale 5 ed il risultato di stasera dell'Isola : Tempi davvero duri per il palinsesto di Canale5 di prime time. Di questi tempi, complice anche il risultato poco brillante di Adrian, è davvero difficile per i dirigenti della principale rete televisiva commerciale italiana disegnare la programmazione serale della propria rete. stasera però con la messa in onda dell'Isola dei famosi i responsabili dell'ammiraglia di casa Mediaset potrebbero avere le idee più chiare.Con il dato Auditel del ...

I Retroscena di Blogo : Sfera Ebbasta coach di The Voice 2019 ed Elettra Lamborghini vicina : La partenza è prevista per il mese di aprile in prima serata sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. The Voice torna su Rai2 con una edizione nuova di zecca guidata da Simona Ventura che ne sarà la conduttrice ma non solo, diremmo la condottiera di questa nuova serie del talent show della rete diretta da Carlo Freccero.Ed è stato proprio Freccero a rivolere Simona sulla sua rete, il direttore di Rai2 sta inoltre ...